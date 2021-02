Prosegue la corsa di Jannik Sinner in Australia. Nell’ATP 250 Great Ocean Road, in programma in questi giorni sui campi di Melborune Park che ospiteranno da lunedì l’Australian Open, la testa di serie n°4 sta rispettando il proprio status di uno dei favoriti. Nonostante la giornata pesante con il doppio turno, Sinner elimina prima in 2 set lo sloveno Bedene e poi riserva la stessa sorte al serbo Kecmanovic, centrando così l’accesso in semifinale.