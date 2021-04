"Ciao a tutti! Sono felice di farvi sapere che giocherò a Ginevra e a Parigi. Fino ad allora userò il tempo a disposizione per allenarmi. Non vedo l'ora di giocare di nuovo in Svizzera". Roger Federer è pronto a tornare in campo e annuncia sui social i suoi piani al mondo del tennis. Prima dell'erba, lo svizzero giocherà anche sulla terra: lo farà in casa, nell'ATP 250 di Ginevra, dal 16 al 22 maggio, una bella palestra per arrivare con qualche match sulle gambe al Roland Garros, in programma dal 30 maggio al 13 giugno. Il vincitore di 20 Slam, che quest'anno punta ad arrivare al massimo a Wimbledon e alle Olimpiadi di Tokyo , difenderà la semifinale ottenuta a Parigi nel 2019. Re Roger ha ancora tanta voglia di tennis, come confermato dal recente comunicato degli organizzatori di Halle . Probabilmente Federer ha aspettato prima di decidere gli aggiornamenti del calendario ATP , sempre più liquido in tempi di Covid.