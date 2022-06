Nella notte che ha concluso una giornata tremenda, Sascha Zverev ha voluto mandare un messaggio ai suoi tifosi. Il tedesco ha dato forfait nella semifinale dell'Open di Francia contro Rafa Nadal. Zverev aveva perso un combattutissimo primo set, prima di girarsi la caviglia in un tentativo di recupero. Impressionanti le urla di dolore del tedesco, che fino a pochi istanti prima era ancora in corsa per il posto di numero uno al mondo.

Zverev torna in campo in stampelle e si ritira: l'abbraccio con Nadal

Dall'infortunio a Nadal, le parole di Zverev

Mentre restiamo in attesa dei primi referti medici - dalle immagini si teme un interessamento dei legamenti - Zverev non ha nascosto la sua preoccupazione sul suo profilo Instagram. "Oggi per me è stato un momento davvero difficile in campo. Era un match fantastico fino a che è successo quello che è successo.

Sembra si tratti di un infortunio molto grave. Il team di medici e il dottore stanno ancora facendo controlli.

"Vi terremo aggiornati" , ha spiegato il tedesco in una serie di stories.

Voglio congratularmi con Rafa ovviamente. Raggiungere la 14a finale è incredibile.

"Spero possa arrivare fino in fondo e fare la storia", ha concluso Zverev.

Rivivi Nadal-Zverev in 3': lotta nei primi 2 set, poi il triste epilogo

