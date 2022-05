Il day 3 del tabellone maschile dell'Open di Francia si apre con tanti big: Medvedev-Bagnis, Shapovalov-Rune, Ruud-Tsonga, Rublev-Kwon, Carreno Busta-Simon i duelli più importanti per il primo turno della parte bassa del tabellone. Questi nomi si giocano molto, vista la carenza di avversari eccellenti in questa fascia di tabellone: Djokovic , Alcaraz e Nadal infatti andranno a terrorizzare i partecipanti della parte alta. Andiamo a scoprire i verdetti per quanto riguarda gli esordi di questi giocatori, vi terremo aggiornati nel corso della giornata.

Medvedev sul velluto contro Bagnis

Il numero 2 al mondo risolve la pratica Facundo Bagnis in appena un'ora e 40 minuti di gioco, con un 6-2 6-2 6-2 che fa eco al risultato ottenuto da un altro big, Rafa Nadal, all'esordio contro Jordan Thompson. E proprio come Rafa, Daniil sta cercando di mettersi alle spalle un periodo di convalescenza. Il moscovita è infatti rimasti lontano dai campi per due mesi dopo un intervento per rimuovere una piccola ernia. La superficie inoltre, non lo rende un favorito per la vittoria finale. Il triplo 6-2, che ha visto il russo prevalere nel conteggio dei break per 8-2, è un monito a tutto il tabellone maschile. La classe di Medvedev non si discute, e il russo sarà un avversario fastidioso per tutti.

Medvedev rifila un triplo 6-2 a Bagnis: gli highlights in 3'

Upset Rune, fuori Shapovalov

Il risultato più appariscente di giornata lo regala il giovanissimo classe 2003 Holger Rune. Il danese abbatte la testa di serie numero 14 Denis Shapovalov in soli tre set, 6-3 6-1 7-6, prenotando a sorpresa il secondo turno contro lo svizzero Laaksonen. Buco nell'acqua clamoroso invece per il canadese, che non sembra essersi ripreso dal tour de force di Roma, in cui eliminò Nadal dopo tre set roventi per poi cadere ai quarti contro Ruud.

Upset Rune! Shapovalov sconfitto in tre set, gli highlights in 3'

Rublev regola Kwon in quattro set

Il russo, particolarmente nervoso in qualche frangente della partita, suda freddo al tiebreak del primo set. Il coreano Kwon cerca di fuggire sul parziale di 7-5 del tiebreak, ma il numero 7 ATP ritrova presto il suo miglior tennis. Il match termina 6-7 6-3 6-2 6-4 in suo favore. Rublev sfiderà il vincente tra Mannarino e Delbonis nel secondo turno.

Altri risultati

Tante le teste di serie impegnate nella terza giornata parigina: Sebastian Korda chiude il match rimandato causa pioggia contro MIllman 6-1 7-5 7-6. Bublik in scioltezza su Rinderknech, 6-2 6-4 6-4, Molcan prenota il secondo turno contro Djokovic battendo Coria 6-3 6-4 3-6 6-3, Garin elimina Paul in 4 set 5-7 6-1 -2 6-3.

