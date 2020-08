Secondo quanto riporta Marca, la stessa ATP sarebbe disposta a pagare la differenza di montepremi.

Il periodo attraversato dal tennis mondiale non è dei più favorevoli. Tra la cancellazione di Wimbledon e il rinvio di altri tornei non si è più tornati in campo per partite ufficiali, almeno per quanto riguarda l'ATP.

Tanti tornei, in realtà, hanno subito la cancellazione, come il Masters 1000 di Madrid. E per questo motivo, come riporta Marca, si apre una prestigiosa opportunità per gli Internazionali d'Italia.

Stando alle parole che Marca riporta del presidente della FIT Angelo Binaghi, infatti, l'ATP ha fatto una grande proposta per il Masters 1000 di Roma.

L'ATP ci ha chiesto di allargare gli Internazionali BNL d'Italia a un tabellone da 96 giocatori e tre girni in più di partite. Pagherebbero anche la differenza di montepremi. torneremo a parlarne dopo il prossimo decreto, previsto per i primi di settembre. Se ci si darà l'opportunità di aprire il torneo al pubblico è un altro argomento che ci interessa. Se non sarà così, saranno solo costi superiori e non potremo farcela. E' possibile che il torneo non termini la domenica, ma un'edizione con 96 convertirebbe il torneo in qualcosa di simile a un Masters 1500

La questione dei costi non è da sottovalutare: un torneo a porte chiuse implica comunque tante spese e pochi introiti, soprattutto se la sua durata viene prolungata.

