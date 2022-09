Serena Williams avevano un solo significato: l'addio dal tennis giocato. "Tutte le storie, anche le più belle, hanno un inizio e hanno una fine. Dopo 1014 partite, 27 anni di storia, 73 titoli e 23 tornei del grande slam è finita qui la carriera di Serena Williams". Queste le parole che Riccardo Bisti ha scelto nel commentare in diretta su Eurosport l'ultimo match di una delle più forti e iconiche tenniste della storia. Eppure, non tutto sembra scritto. O, meglio, ci piacerebbe pensarla così, ascoltando le dichiarazioni rilasciate da "The Queen" a Jimmy Fallon durante il The Tonight Show. Dopo il k.o. nella sfida contro Alja Tomljanovic agli US Open, le lacrime diavevano un solo significato: l'addio dal tennis giocato. "". Queste le parole che Riccardo Bisti ha scelto nel commentare in diretta su Eurosport l'ultimo match didella storia. Eppure, non tutto sembra scritto. O, meglio, ci piacerebbe pensarla così, ascoltando lerilasciate da "" a Jimmy Fallon durante il

Quindi non ci sono possibilità che tu possa emulare Tom Brady e ritornare a giocare?". Dopo aver Tampa Bay Buccaneers ha fatto dietrofront e, con un post sui social network, ha il mio posto è ancora sul campo, non sugli spalti". ". Dopo aver annunciato il ritiro dalla NFL a inizio 2022 , dopo nemmeno sei settimane il quarterback deiha fattoe, con un post sui social network, ha dichiarato di voler continuare a giocare a Football Americano almeno per un'altra stagione, dal momento che "".

Ad

US Open Pagellone US Open: benvenuto re Carlo(s), addio regina Serena 12/09/2022 ALLE 11:05

Tom Brady ha dato avvio a una bellssima tendenza. Questo è ciò che voglio dire

Con questa risposta, Williams ha scatenato le risate del conduttore, oltre a insinuare, nell'opinione sportiva a stelle e strisce, il dubbio di un possibile ritorno sui campi da gioco. In realtà, la tennista statunitense ha più volte dichiarato di volersi ora dedicare ad altro, rispetto allo sport in cui ha speso gran parte della sua vita: "Ci sono così tante cose che vorrei da così tanti anni, ma ho una tale passione per il tennis da così tanto tempo che non le ho mai fatte. Ora è il momento per me di iniziare a godermi queste cose".

Tennis 360, Ep. 6: "Grazie Serena Williams", i nostri ricordi più belli

US Open Ruud detta legge con Khachanov e vola in finale: sarà il nuovo numero 1? 09/09/2022 ALLE 18:26