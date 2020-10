Roger Federer sta pian piano cercando la forma ideale dopo la doppia operazione al ginocchio destro . Il campione svizzero ha anticipato in un'intervista rilasciata a Schweizer Illustrierte il suo ritorno in campo che potrebbe avvenire nel primo Slam della prossima stagione .

"Sto andando nella direzione giusta. Ritorno gradualmente, senza pressioni e con calma. Tornerò ai tornei solo quando sarò fisicamente al 100%. Sembra che possa tornare agli Australian Open, anche se non è del tutto confermato. Dovrò vedere come sarà la mia condizione nelle prossime settimane".

"Allenamenti? Al momento non sono possibili più di due ore con la racchetta. Ma ho lavorato sulla mia resistenza e forza in modo assolutamente indolore per un po'. Non ci saranno ulteriori operazioni".