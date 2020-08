Da lunedì 31 agosto a domenica 13 settembre, si giocherà la 140esima edizione degli US Open ( tutti i campi LIVE su Eurosport e Eurosport Player ). Nell'ultima settimana prima del via dello Slam americano, la Eurosport Cup torna per andare a caccia del più grande vincitore nella storia del torneo maschile. Quale è stata la vittoria più emozionante? A deciderlo sarete solo voi, votando i nostri sondaggi.

Vota il sondaggio e fai avanzare il giocatore preferito al prossimo turno. Un vero e proprio torneo ad eliminazione diretta per scegliere quale di questi 32 fenomeni della racchetta sia quello che ha incantato di più in un'edizione degli US Open. Pronti, via!