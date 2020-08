Dal 31 agosto al 13 settembre a New York vanno in scena gli US Open 2020, il primo Slam dopo l'interruzione del calendario tennistico a causa del Coronavirus. Sul cemento di Flushing Meadows si sfideranno i migliori tennisti del pianeta tra cui il numero 1, Novak Djokovic, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e David Goffin e Matteo Berrettini. Per il tabellone femminile confermate le presenze di Karolina Pliskova, Sofia Kenin, che ha trionfato agli Australian Open 2020, Serena Williams e Naomi Osaka.

Dove vedere gli US Open 2020 in tv

US Open Ufficiale! Djokovic conferma la sua presenza agli Us Open e al Masters di Cincinnati 13/08/2020 A 11:59

Gli US Open saranno trasmessi in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Il torneo americano sarà trasmesso anche in streaming su Eurosport Player con una copertura totale dei campi della Grande Mela. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi gli US Open.

L'abbonamento annuale al Player di Eurosport è disponibile ora a 49.99 euro o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere. Il pass mensile è disponibile al prezzo di 7.99 euro al mese.

Berrettini in campo con le voci di Eurosport: "Vi mostro come ho migliorato il mio tennis"

Gli italiani in entry list

Sono nove gli uomini italiani sicuri di un posto in tabellone a Flushing Meadows: Berrettini, Sonego, Sinner, Mager, Travaglia, Seppi, Caruso, Cecchinato e Lorenzi. Come noto, Fabio Fognini si sta riprendendo dall’operazione alle caviglie e con ogni probabilità rientrerà sulla terra, mentre Federico Gaio potrebbe entrare in caso di una nuova defezione, essendo fuori di un solo posto. L’Italia è al terzo posto per iscritti nel tabellone maschile di New York dietro a USA (20 con otto wildcard) e Spagna (dieci). Nel femminile risultano iscritte al main draw Camila Giorgi e Jasmine Paolini.

Nadal: "Non so ancora quando tornerò in campo"

Il prize money

Ad inizio agosto l’USTA ha annunciato il montepremi dello Slam americano, ovvero 43 milioni di dollari destinati al singolare e al doppio. Ci saranno inoltre 7,6 milioni di dollari nel pacchetto economico di quest’edizione, destinati al Players’ Relief Fund, a sostegno dei giocatori in difficoltà a causa del Coronavirus. Ecco i premi nel dettaglio.

Turno Premio 1° turno 61.000 $ 2° turno 100.000 $ 3° turno 163.000 $ Ottavi di finale 250.000 $ Quarti di finale 425.000 $ Semifinale 800.000 $ Finalista 1.500.000 $ Vincitore 3.000.000 $

Gli assenti illustri

Sul cemento newyorchese non ci sarà il detentore del titolo maschile, Rafael Nadal che ha deciso di puntare direttamente alla stagione sul rosso e nemmeno Roger Federer, fermato dalle operazioni al ginocchio (uno Slam senza gli eterni rivali non si vede dagli US Open 1999), Tra gli altri assenti di spicco Gael Monfils (9), Stan Wawrinka (17), Nick Kyrgios (40) e Jo-Wilfried Tsonga (49). Nel tabellone femminile, invece, mancheranno la numero 1, Ashleigh Barty, la detentrice del titolo, Simona Halep (2), l’ucraina Elena Svitolina (5), Bianca Andreescu (6), l’olandese Kiki Bertens (7) e Belinda Bencic (8).

Nadal, le lacrime del campione dopo la straordinaria finale con Medvedev agli US Open

Approfondimenti e dichiarazioni

Tennis Matteo Berrettini: "Giocherò gli US Open, poi se possibile mi vaccinerò" 09/08/2020 A 09:19