Tra Matteo Berrettini e i quarti di finale degli US Open c'è il tedesco Oscar Otte: al numero 1 azzurro il compito di "vendicare" i connazionali Lorenzo Sonego e Andreas Seppi, eliminati proprio dal tedesco rispettivamente al primo e terzo turno. L'azzurro - in crescita partita dopo partita - è reduce dalla battaglia vinta al quinto set contro il bielorusso Ivashka, un impegno provante quanto fondamentale per la crescita di Berrettini all'interno del torneo. Di fronte ci sarà un Oscar Otte al miglior risultato in carriera agli US Open, già giustiziere di Sonego, Kudla e Seppi e per nulla intenzionato a fermare il proprio sogno americano.

Berrettini-Otte, a che ora in campo e dove vederla

Il campione romano, inserito nella parte alta del tabellone, scenderà in campo sul Louis Armstrong contro Otte lunedì 6 settembre, non prima delle 21, nella sfida valida per gli ottavi di finale degli US Open. Gli US Open saranno trasmessi in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Il torneo americano sarà trasmesso anche in streaming su Eurosport Player e Discovery + con una copertura totale dei campi. Con Eurosport Player e Discovery + potrai seguire quindi le partite di tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Gli abbonati DAZN e Tim Vision potranno usufruire dei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, potendo così gustarsi le sfide dell'ultimo Slam stagionale.

Berrettini si esalta in allungo, la volée non lascia scampo a Ivashka

Berrettini-Otte, un solo precedente

Un solo precedente tra i due che risale al Roland Garros 2018: in quella occasione, nella sfida valida per il primo turno dell'Open di Francia, Matteo Berrettini uscì vincitore in quattro set col punteggio di 3-6, 7-5, 6-2, 6-1 in due ore di partita. Fu la sua prima vittoria negli Slam. Sui campi di New York il tedesco cercherà il riscatto.

Ci sarà da divertirsi

Un percorso in crescendo quello di Matteo Berrettini in questa edizione degli US Open: netta vittoria contro il francese Chardy al primo turno (7-6, 7-6, 6-3), superato Moutet per 3-1 col punteggio di 7-6, 4-6, 6-4, 6-3 e - al terzo turno - battuto Ilya Ivashka al quinto set al termine di una partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte. Percorso simile quello di Oscar Otte, che dopo la battaglia dei tie-break vinta per 3-1 al primo turno contro Lorenzo Sonego (6-7, 7-5, 7-6, 7-6), ha avuto vita decisamente più facile contro Kulda (netto 3-0) e contro un altro azzurro come Andreas Seppi, battuto al terzo turno per 3-1 col punteggio di 6-3, 6-4, 2-6, 7-5. Riuscirà Berrettini a vendicare i propri connazionali?

Berrettini: "Ho vinto con le mie armi, mi sento pronto alla lotta"

Il cammino di Matteo Berrettini

Primo turno: Matteo Berrettini b. Jeremy Chardy 7-6, 7-6, 6-3 REPORT

Berrettini solido, Chardy s'arrende in 3 set: il meglio in 90"

Secondo turno: Matteo Berrettini b. Corentin Moutet 7-6, 4-6, 6-4, 6-3 REPORT

Berrettini avanti col cuore: rivivi il match contro Moutet in 3'

Turno turno: Matteo Berrettini b. Ilya Ivashka 6-7, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3 REPORT

Berrettini vola agli ottavi battendo Ivashka al 5°: gli highlights

Il cammino di Oscar Otte

Primo turno: Oscar Otte b. Lorenzo Sonego 6-7, 7-5, 7-6, 7-6 REPORT

Sonego spreca troppo e Otte non perdona: gli highlights in 170"

Secondo turno: Oscar Otte b. Denis Kudla 6-4, 6-4, 6-2

Turno turno: Oscar Otte b. Andreas Seppi 6-3, 6-4, 2-6, 7-5 REPORT

Seppi col cuore ma agli ottavi passa Otte: il match in 3'

