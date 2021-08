Lorenzi, Gaio e Marcora sono stati eliminati dai rispettivi avversari, mentre nel bracket femminile ci regala una gioia Federica Di Sarra, che accede al terzo e decisivo turno. Mentre il sorteggio del main draw definiva il percorso degli italiani, sul cemento di Flushing Meadows si svolgeva il secondo turno di qualificazione dei singolari maschili e femminili. Da New York non arrivano notizie positive per gli azzurri:dai rispettivi avversari, mentre nel bracket femminile ci regala una gioia, che accede al terzo e decisivo turno.

Roberto Marcora, che dopo aver passato indenne il Lorenzi invece cede al francese Maxime Janiver in due set, 6-4 6-3. Niente da fare per Federico Gaio, che incassa un 4-6 4-6 dall'austriaco Jurij Rodionov. Tra gli italiani che salutano l'ultimo slam della stagione, quello che mastica più amaro è sicuramente, che dopo aver passato indenne il primo turno contro Cid Subervi (7-6 6-3) spreca contro Zapata Miralles non concretizzando un match point nel tie-break decisivo, inchinandosi poi col risultato finale di 7-5 3-6 7-6(7).invece cede al francese Maxime Janiver in due set, 6-4 6-3. Niente da fare per, che incassa un 4-6 4-6 dall'austriaco Jurij Rodionov.

In campo femminile continua il viaggio newyorkese di Federica Di Sarra, che sul campo 8 affonda la polacca Radwanska 6-4 2-6 6-3. L'azzurra si giocherà un pass per il main draw domani contro la rumena Ruse, che quest'oggi ha demolito la giapponese Nara 7-5 6-1.

Nella notte l'Italia non riesce ad andare oltre l'unica rappresentante al turno decisivo. L'ultimo azzurro nel maschile, ovvero Gian Marco Moroni, è messo ko in 2 set da Blaz Rola: 6-4 6-2 il punteggio a favore dello sloveno. Tostissimo invece il match di Lucrezia Stefanini, che se la gioca alla grande contro la più quotata britannica Hariett Dart. Lucrezia si arrende in 2 set, entrambi però finiti in un tirato tie-break: Dart vince il primo per 7 punti a 1 e il secondo per 7 punti a 5.

