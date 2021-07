Sarà Djokovic-Berrettini la finale di Wimbledon 2021. Se per quanto riguarda il tennista romano, questo risultato era una speranza dopo la vittoria del Queen's, non ci sono mai stati dubbi sul numero 1 del mondo. L'unico set perso fin qui nel torneo dal Djoker resta quello con la wild card britannica Jack Draper all'esordio: da lì in poi un percorso netto, a cui non si è saputo sottrarre neppure Denis Shapovalov.

Al canadese, uscito in lacrime tra gli applausi del Centrale, resta la sensazione di aver fatto match alla pari a lungo con il più forte ma anche il rammarico di essere crollato nei momenti decisivi, nei punti che nel tennis non valgono semplicemente un quindici ma fanno la differenza tra vittoria e sconfitta, tra un trionfo e il più classico dei "grazie lo stesso".

