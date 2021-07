A volte deve inventarsi degli avversari che non esistono, altre volte semplicemente si rilassa per far sì che ci sia mordente in match altrimenti privi di senso. E' la storia di Novak Djokovic, un signore del tennis giunto alla centesima vittoria in carriera sull'erba, al 19esimo successo di fila negli Slam e a Wimbledon (dove ha trionfato nelle ultime due edizioni), alla 41esima semifinale negli Slam di cui 10 proprio ai Championships, dove è a sole due partite dall'agguantare Federer e Nadal a quota 20 major. In mezzo a tutti questi numeri stratosferici, non ha mai cercato realmente di incunearsi Marton Fucsovics che, prima di questa edizione, aveva vinto appena un match sull'erba degli eletti.

Sotto 5-0 dopo 18 minuti, l'ungherese ha beneficiato di 11 errori gratuiti del Djoker per limitare i danni (6-3) nel primo set. Nel secondo il serbo, dopo aver sprecato quattro palle-break nel primo gioco, si è limitato a un'attenta gestione per poi piazzare la zampata decisiva nel nono game. Fucsovics cade nella rete e commette errori imperdonabili dinnanzi al numero 1 del mondo, superiore in ogni zona del campo: il giustiziere di Sinner non ha né la regolarità da fondo né un colpo risolutivo per poter avere un barlume di speranza.

A spegnere anche l'ultima ci pensa Djokovic in apertura di terzo set, prima di veleggiare sereno verso il 6-3 6-4 6-4 definitivo in due ore e 16 minuti. Al serbo - 23 vincenti e 30 errori non forzati - resta la sensazione di aver fatto il minimo indispensabile per poter vincere. All'ungherese, che non ci ha mai realmente creduto, vanno gli applausi del Centrale per il cammino: Fucsovics se ne va con un sorriso, appagato per essere arrivato fino ai quarti.

