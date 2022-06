Buona la prima Sull’erba britannica, l’azzurro ha sconfitto ieri il temibile Denis Kulda con il punteggio di 6-7(6) 6-3 7-5 4-6 6-2 al termine di un match ricco di emozioni. Per il nostro portacolori ci sarà ora al secondo turno la sfida contro il francese Hugo Gaston. "Non mi aspettavo tantissimo perché comunque tornavo dal problema al polso e non sapevo come potesse andare oggi. Sono contento, ho avuto sensazioni molto positive. Ho battuto un giocatore che mi ha sconfitto tre settimane fa e fare una partita al quinto è sempre soddisfacente". per Lorenzo Sonego a Wimbledon 2022. Sull’erba britannica, l’azzurro ha sconfitto ieri il temibile Denis Kulda con il punteggio di 6-7(6) 6-3 7-5 4-6 6-2 al termine di un match ricco di emozioni. Per il nostro portacolori ci sarà ora al secondo turno la sfida contro il francese Hugo Gaston.

Ad

Ho battuto un giocatore che mi ha sconfitto tre settimane fa e fare una partita al quinto è sempre soddisfacente

Wimbledon Kyrgios sputa verso uno spettatore: "Mi ha chiamato me**a" UN' ORA FA

Il torinese ha poi concluso: "Ho buone sensazioni, mi sono sempre trovato bene qua. Mi dispiace molto per Matteo perché lui poteva fare bene, l’ha dimostrato l’anno scorso ed era uno dei favoriti del torneo. Spero di prendere le sue redini e giocare il mio miglior tennis, provando a fare risultato anche per lui".

Top 5: i colpi più belli del Day 7, Sinner, Sonego e... Hurkacz!

Le parole di Lorenzo Musetti dopo il Ko con Fritz

"Purtroppo oggi ci sono state alcune occasioni che non sono riuscito a sfruttare, però ho disputato sicuramente un ottimo primo set, anche se in tutta la partita ci sono state delle flessioni con il break che mi hanno costato caro. Certamente Fritz è un ottimo giocatore, che si esprime molto bene su questa superficie, anche grazie al servizio. Sono contento per alcuni aspetti ma vedo tante cose che posso e che devo migliorare. Non posso dire di non aver giocato bene. La palla la sentivo bene e ho servito bene".

"Non è sicuramente un torneo di esibizione quest’anno Wimbledon, per me almeno non è così. Nonostante non vengano assegnati punti, non considero affatto Wimbledon un’esibizione e vi assicuro che vogliamo sempre vincere, anche in una partita di allenamento, figuriamoci a Wimbledon. Non ho ancora sentito Matteo, l’ho saputo anch’io stamattina. Mi dispiace molto per lui perché era uno dei grandi candidati per la vittoria qui, ma non avrebbe avuto senso sfuggire al Covid non facendo il test; se aveva i sintomi vuol dire che non era in grado di giocare e sicuramente ha preso la giusta decisione".

Lungolinea imprendibile, Musetti conquista una palla break

Sconfitta al terzo set per Paolini

"Nel primo set non ho praticamente sbagliato, purtroppo poi sono un po' scesa di intensità, e con campionesse simili non te lo puoi permettere. È stata forse una delle mie migliori partite sull’erba. In certi momenti devo essere più convinta, sono contenta perché avevo giocato poco ultimamente. Sicuramente Matteo ha fatto la cosa corretta. Il torneo ci ha dato assolutamente zero indicazioni, a ognuno le sue scelte secondo coscienza, lui per me ha fatto la cosa pulita, giusta. Io, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto stiamo migliorando, poi ovviamente c’è Camila Giorgi, certo sarà dura fare come la generazione precedente, ma ci stiamo aiutando a vicenda".

Jasmine Paolini: "Ho avuto le mie chance, ma non sono al 100%"

Wimbledon LIVE DAY 3: tra poco si parte a giocare; nel pomeriggio Djokovic e Sinner 2 ORE FA