Wimbledon 2022, day 8! Agli ottavi di finale di Wimbledon ci sono Nick Kyrgios e Rafael Nadal, che affronteranno rispettivamente sul Centre Court Brandon Nakashima (alle 14:30) e Botic van de Zandschulp (ultimo match). Gli altri ottavi maschili sono Kubler-Fritz e Garin-De Minaur. Femminile: Badosa-Halep, Rybakina-Martic, Anisimova-Tan e Cornet-Tomljanovic.

Il match del giorno

Nick Kyrgios v Brandon Nakashima (primo match del campo Centrale alle 14:30) - In un torneo In un torneo senza Federer , senza Berrettini e senza Medvedev, Nick Kyrgios compensa con quell'avanspettacolo "villain" che solo lui sa offrire e di cui Wimbledon, almeno quest'anno, ha proprio bisogno. E così, dopo aver vinto e fatto casino con Tsitsipas al terzo turno, cosa aspettarsi contro Brandon Nakashima (talentuoso ventenne statunitense ai suoi primi ottavi Slam) dal tennista più matto del mondo? Così, in ricordo del Manic Monday.

Programma Day 8: lunedì 4 luglio 2022

CAMPO CENTRALE - 14:30

B. Nakashima (USA) v N. Kyrgios (AUS)

P. Badosa (ESP) 4 v S. Halep (ROU) 16

B. Van De Zandschulp (NED) 21 v R. Nadal (ESP) 2

Campo n.1 - 14:00

E. Rybakina (KAZ) 17 v P. Martic (CRO)

J. Kubler (AUS) v T. Fritz (USA) 11

A. Anisimova (USA) 20 v H. Tan (FRA)

Campo n.2 - 12.00

C. Garin (CHI) v A. De Minaur (AUS) 19

A. Cornet (FRA) v A. Tomljanovic (AUS)

Wimbledon in TV e live-streaming

