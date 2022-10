Luna Rossa Prada Pirelli, che nella giornata di ieri ha effettuato il suo primo giorno di effettiva navigazione a vela con Sta cominciando finalmente il lungo cammino di avvicinamento verso la 37ma Coppa America per il teamche nella giornata di ieri ha effettuato il suocon il nuovo prototipo varato lo scorso 13 ottobre . Nonostante il vento molto debole in quel di Cagliari (attorno ai 7 nodi), l’imbarcazione si è sollevata sui foil volando per un discreto periodo di tempo. Ottime indicazioni dunque per il sodalizio italiano, a conferma delle buone impressioni già riscontrate al rientro dalle prove al traino (tow-test effettuato il 21 ottobre), quando erano stati positivamente verificati i settori strutturali e della meccatronica.

Ad

Di seguito il commento di Jimmy Spithill, timoniere in coppia con il campione olimpico azzurro Ruggero Tita: “E’ stata una grandissima giornata e, considerando che era la prima uscita a vela, la barca si è comportata benissimo; funzionava tutto e abbiamo navigato sui foil. Complimenti ai ragazzi che hanno fatto un ottimo lavoro, è stato proprio bello. Abbiamo manovrato poco perché non c’era abbastanza vento, ma nei prossimi giorni dovremmo avere più aria e quindi potremo navigare normalmente”.

America's Cup Lo skipper Sirena: “Il prototipo di Luna Rossa è un motivo di orgoglio" 13/10/2022 ALLE 15:32

Ruggero Tita, Avevo già provato il brivido di navigare sull’AC75, per l’esattezza sulla barca 1 di Luna Rossa Prada Pirelli, ma salire a bordo del prototipo è stato davvero figo, perché la barca è molto sensibile al timone. Come prima giornata direi che è andata benissimo, anche se non abbiamo avuto modo di navigare al 100%. Alternarsi con un altro timoniere è una cosa strana, non è automatico riuscire a cambiare ruolo tra una mura e l’altra. Mi sono divertito molto”. Grandi emozioni anche per campione di tutto nel Nacra 17 : “

Gilberto Nobili, operations manager di Luna Rossa Prada Pirelli, ha poi spiegato il programma di lavoro svolto ieri in mare: “Abbiamo controllato tutta la parte aero. Abbiamo issato le vele per la prima volta e abbiamo effettuato la calibrazione dell’albero e il tuning del sistema idraulico ed elettronico; siamo usciti al traino perché il vento era troppo debole, ma una volta fuori abbiamo volato ed effettuato alcune regolazioni, constatando che tutto funzionava perfettamente; abbiamo virato, anche se il vento non era sufficiente per manovrare. Siamo molto contenti, il risultato è decisamente positivo”.

New Zealand, prima vittoria in SailGP: le immagini del trionfo di Plymouth

America's Cup Luna Rossa perde Pietro Sibello: sarà sailing advisor di Alinghi 09/08/2022 ALLE 12:40