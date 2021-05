Andreas Bäckman nel 2021 affronterà la sfida del WTCR – FIA World Touring Car Cup con l'idea di poter crescere.

Il 25enne correrà con la nuovissima Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear.



"Non vedo l'ora di fare questo ulteriore salto in avanti per la mia carriera e di migliorare. Il WTCR era stato un obiettivo da lungo tempo e mi sento più che pronto per affrontare questa sfida con la Target Competition. Sarà difficile perché ci dovremo confrontare con piloti molto esperti che corrono qui da tempo, oltre a tanti Campioni del Mondo, ma sono impaziente di cominciare", ha detto il pilota della Target Competition.



Andreas in squadra avrà come compagna Jessica Bäckman e saranno i primi fratello e sorella a correre nella serie.

WTCR WTCR 2021, intervista con Jean-Karl Vernay 16 ORE FA

WTCR Doppietta Lynk & Co in Cina UN GIORNO FA