Il 23enne ungherese si era qualificato 11° in Q2, ma Gilles Magnus è stato penalizzato perché la sua Audi non ha rispettato l'altezza da terra, dunque Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR) scala da 10° a 9°, e di conseguenza secondo per la seconda gara, nella quale in pole avremo la CUPRA Leon Competición del portacolori Zengő Motorsport.



“Mi hanno informato che partirò dalla pole position per Gara 2 e sinceramente non so che dire - ha ammesso Boldizs - Per Gilles è una sfortuna, mentre per me è un grande colpo visto che conosco l'Hungaroring. Peccato che non ci siano i fan, ma non vedo l'ora sia domani. Non dormirò stanotte! E' una grande notizia per il team, sono contentissimo e faremo del nostro meglio".



Boldizs corre anche per il WTCR Rookie Driver.