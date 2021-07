L'avventura brasiliana di Tom Coronel si è conclusa con il successo conquistato a Curitiba nella gara endurance del TCR South America.

Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport è salito a bordo dell'Audi RS 3 LMS preparata dal Cobra Racing Team assieme a Rodrigo Baptista (pilota del PURE ETCR, serie elettrica promossa sempre da Eurosport Events), partendo dal fondo della griglia per un problema ad un sensore accusato in qualifica.



Dopo una safety car, l'olandese ha completato la rimonta andando a festeggiare.



"Vincere è sempre bello, specialmente in Brasile - ha detto Coronel - E' fantastico e devo ringraziare il nostro team principal, Nonô Figuereido, il mio compagno Digo Baptista e tutto il Cobra Racing Team”.



In pista c'era anche Esteban Guerrieri, che per 12 ha comandato partendo dalla pole prima di dover rientrare ai box per sostituire l'anteriore sinistra. L'argentino si è poi arreso per un guasto alla trasmissione della propria Honda.



Coronel e Guerrieri torneranno ora in azione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup per le gare dell'Hungaroring (20-22 agosto), weekend che vedrà pure all'opera il PURE ETCR.

