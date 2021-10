Jordi Gené affronta la WTCR Race of France con ricordi particolari.

Il pilota della Cupra era stato a Pau-Arnos nel 1986, come racconta prima di scendere in pista.



"Non ci crederete mai, ma la prima volta che ho guidato una vera macchina da corsa è stato a Pau-Arnos", ha detto Gené. "Era il 1986 e avevo 16 anni. Avevo appena vinto il campionato spagnolo di go-kart e mio padre mi regalò un pomeriggio in una vettura di formula, che era una di quelle della scuola di pilotaggio di Thierry Cangas che aveva sede sul circuito. Non avevamo niente del genere in Spagna e la pista era nuova di zecca all'epoca, così abbiamo scoperto che esisteva e abbiamo guidato le poche ore per arrivarci.



"Vorrei potermi ricordare come è la pista, perché forse ora sarebbe un grande vantaggio. Ricordo solo di essermi seduto in macchina e di aver pensato, 'wow, sono in una vera macchina da formula', ma essendo così piccolo ho fatto fatica a raggiungere i pedali e a vedere fuori dalla macchina allo stesso tempo. La pista era tutta un saliscendi, ma non ricordo nient'altro. Sfortunatamente, non ho mai scattato nessuna foto perché non avrei mai sognato nemmeno lontanamente che avrei potuto fare carriera guidando auto da corsa. Ho pensato che quella sarebbe stata la mia unica volta", dice il portacolori della Zengő Motorsport Drivers’ Academy.

