Néstor Girolami ha spiegato cosa non ha funzionato al Nürburgring Nordschleife, dove non è riuscito a sfruttare la pole position.

In Gara 2 della WTCR Race of Germany, l'argentino della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport non ha avuto un buono spunto con la sua Honda Civic Type R, venendo superato dalle Hyundai Elantra N dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team condotte da Jean-Karl Vernay e Luca Engstler.



“Ovviamente volevo difendere la pole position, ma purtroppo al via ho avuto un piccolo stallo, pur avendo seguito la normale procedura. Alla curva 1 ho cercato di chiudere la porta ai rivali, ma dovevo anche essere corretto e lasciare spazio", dice Girolami.



“Ho provato a seguire Vernay ed Engstler, ma semplicemente erano troppo veloci per noi. Di contro, sono felice che Tiago [Monteiro] abbia vinto, un bel risultato per lui e per il team. Alla fine è stato un buon weekend, abbiamo preso tanti punti, compresi quelli delle qualifiche, il che è positivo per la rincorsa al titolo".



Girolami è attualmente secondo in classifica a -6 punti dal Goodyear #FollowTheLeader, Vernay.

WTCR Tanti punti per Muller, con un piccolo rammarico UN' ORA FA

WTCR Michelisz: “Al posto sbagliato nel momento sbagliato” 18 ORE FA