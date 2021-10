Néstor Girolami farà tutto il possibile per continuare a vincere nel WTCR - FIA World Touring Car Cup al Circuit Pau-Arnos questo fine settimana.

L'argentino ha vinto Gara 1 della WTCR Race of Czech Republic lo scorso fine settimana. Meno di sette giorni dopo, il pilota ALL-INKL.COM Münnich Motorsport vuole più ripetersi al volante della sua Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear



"Ottenere la prima vittoria della stagione è stata una grande sensazione e un obiettivo importante da raggiungere, ma non vogliamo fermarci qui e questo fine settimana spingeremo per ottenere di più", ha detto Girolami. "Anche così, sappiamo che non abbiamo avuto la macchina più veloce a Most e sarà una grande lotta di nuovo a Pau-Arnos, ma siamo pronti per questo".



"L'obiettivo rimane lo stesso da alcune gare a questa parte, i miei occhi sono fermamente rivolti a fare in modo di poter entrare nella top 10 in qualifica e poi massimizzare le opportunità che mi si presentano da lì".

