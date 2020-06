I team del WTCR: #1 Comtoyou Racing

-

Nuovo approfondimento sui team del WTCR – FIA World Touring Car Cup: comminciamo con la Comtoyou Racing, il cui Team Manager François Verbist ci spiega il successo raggiunto in pochi anni.

Base: Waterloo, Belgio (sede a Frameries)

Proprietario/Team Principal: Jean-Michel Baert

Team Manger: François Verbist

Dipendenti: 15

Piloti: Tom Coronel, TBA

Auto: Audi RS 3 LMS

Sponsor/partner: DHL Europe, Audi Sport, Eurol, Winmax, RACB Sport

Nel WTCR: vittorie a WTCR Race of Macau (2018) e WTCR Race of Slovakia (2019)



Intervista a François Verbist, Team Manager



In cosa consiste il tuo lavoro?

“Sono il Team Manager della Comtoyou Racing, soono responsabile della parte sportiva principalmente, mi assicuro che il team rispetti le regole e che ci siano regole per il team, che i piloti abbiano quello che gli serve e che i meccanici siano puntuali su tutto. Di base è come fossi un direttore d'orchestra, controllo che ognuno faccia il suo dovere e bene".



Quanta gente c'è nella tua ‘orchestra’?

“L'anno scorso avevamo praticamente tre squadre nel WTCR, visto che seguivamo anche la PWR Racing. Siamo una struttura piccola, abbiamo ingegneri e qualche meccanico e collaboriamo con gli altri team. In tutto arriviamo a 60 persone e c'è moltissimo da fare, se fossimo da soli saremmo a 20 e comunque avrei parecchio lavoro lo stesso".



Ti senti un po' come padre?

“Ovviamente, il nostro sport è legato anche alla sicurezza con le sue regole, come quelle della pit-lane e rifornimenti, cose che vanno fatte a modo. E' facile prendersi cura dei piloti, ma loro sono da soli in macchina e c'è tutto il team da seguire. Nel WTCR parlo coi giudici quando i miei piloti fanno errori, ma la maggior parte del tempo la trascorro coi meccanici nelle riunioni per vedere che tutto vada bene e secondo le norme".



Prima di Comtoyou e WTCR quale era il tuo lavoro?

“Ero Team Manager di WRT, seguivo i programmi GT, le 24h di Nürburgring, Spa e la 12h di Sepang, oltre ad altre gare in giro per il mondo. Da 7 anni ero con loro, poi 3 anni fa è arrivata la chiamata della Comtoyou per seguire il turismo e ammetto che mi piace molto. Prima con il GT facevo solo quello, anche perché preferisco concentrarmi su una sola cosa. Ma adesso sono felice così".



Prima di fare il team manager hai anche corso, come mai sei passato dall'altra parte?

“Quando ero con WRT facevo entrambi, poi il team è cresciuto e le responsabilità sono aumentate, quindi c'era da fare con la gestione. Ho dovuto scegliere, da pilota non puoi permetterti meno performance perché sei focalizzato su altro".



La tua esperienza da pilota quanto ti ha aiutato?

“Moltissimo, sia coi piloti che con i meccanici. Quando corri hai bisogno di una serie di cose per sentirti a tuo agio e chi lavora per te lo deve fare bene e in sicurezza. Il pilota deve sentire la squadra attorno a sé, soprattutto per dare il massimo. Senza questo, sarebbe molto dura andare avanti bene".



Ora siete fermi?

“In realtà non si può dire fermi del tutto, anche oggi sono impegnatissimo perché ho 15 impiegati che lavorano tutto il giorno, mentre altri vengono per le gare. Qualcuno lavora da casa, altri vanno in azienda per gestire le consegne dei materiali e preparare le Audi RS 3 LMS con gli ultimi sviluppi omologati, abbiamo lavorato tanto con la test car e c'era parecchio da fare, quindi non mi sto annoiando”.



In tempi normali, quanto saresti occupato?

“Diciamo che è un po' come quando sei in bici. Quando smetti di pedalare puoi comunque andare avanti controllando parecchie cose, come ad esempio cercare di far rendere al meglio i meccanici. Il Motorsport non finisce mai, non si va a casa e poi si torna la settimana dopo. C'è sempre da fare per migliorare, alleggerendo il lavoro e rendendolo più veloce. Cerchiamo di essere migliori degli altri. Lavorando con gente di passione può essere un problema, perché te la ritrovi alla sera ancora in officina e gli devi dire di andare a casa. Quindi bisogna bilanciare molto le cose, tra lavoro e famiglia".



Il momento in cui ti sei sentito meglio?

“La vittoria a Macao con Frédéric Vervisch in Gara 2 del 2018. Una pista particolarissima che se ti porta a vincere è un successone. Anche se si tratta di una sola volta, è comunque particolare, quell'anno era il primo per noi nella serie e fu tutto clamoroso. Anche il doppio podio del Nürburgring è stato fantastico”.



Foto: Verbist alla WTCR Race of Germany 2019

WTCR Stessa formula per il successo: ecco le line-up dei piloti Honda della ALL-INKL.COM Münnich DA 12 ORE

The post I team del WTCR: #1 Comtoyou Racing appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR WTCR 2020: perché essere carichi IERI A 16:00