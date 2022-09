Norbert Michelisz, vincitore del titolo 2019 del WTCR - FIA World Touring Car Cup, ha completato la stagione del FIA ETCR eTouring Car World Cup con un podio nella Race DE con Hyundai Motorsport N.

Si è trattato del miglior risultato stagionale dell'ungherese alla guida della Veloster N ETCR, in contrasto con il weekend del Sachsenring del compagno di squadra Mikel Azcona, che è stato afflitto da problemi fin dall'inizio e che è culminato con la perdita da parte dello spagnolo dei primi tre posti nella classifica finale.



“È stato un weekend di gara molto buono, probabilmente il mio migliore della stagione, ed è sempre bello concludere l’anno in questo modo. È stata una stagione in cui ho imparato e mi sono adattato a questa nuova sfida, e mi sono goduto ogni istante. Ci sono stati momenti davvero difficili, ma ora che siamo alla fine sento che questa è la versione migliore di me come pilota. È sempre la cosa più importante per me concludere un anno in questo modo. Sono molto contento del podio, credo di essermelo meritato questo fine settimana. Non ho commesso errori e il ritmo era buono. Spero davvero che questo viaggio continui”, ha detto Michelisz.



Patrick Tambay (Cupra) ha conquistato il titolo assoluto dell'ETCR davanti a Mattias Ekström e Tom Blomqvist.



