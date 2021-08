Mikel Azcona ha ottenuto un doppio trionfo nel TCR Europe a Spa-Francorchamps, che seguono il podio della WTCR Race of Spain e la vittoria nel TCR Italy.

Il pilota della Cupra è stato protagonista anche in Belgio nella serie continentale, dove ora ha 30 punti di vantaggio sui rivali quando mancano 3 eventi alla fine.



"Amo questa pista, la pioggia e le condizioni difficili", ha detto Azcona dopo. "Sono orgoglioso del team Volcano e di CUPRA Racing, continuiamo a spingere per il campionato, ma non possiamo rilassarci dopo aver saltato Zandvoort, non possiamo permetterci un altro zero".



Azcona ha dovuto superare due ex piloti del WTCR per vincere a Spa. Ha battuto Mehdi Bennani in Gara 1 e Mat'o Homola in Gara 2.



Il prossimo weekend sarà invece in scena nel PURE ETCR - la serie di auto turismo completamente elettrica del promoter Eurosport Events - nella capitale danese Copenhagen per la Race DK (6-8 agosto).



Nel frattempo, Tom Coronel è giunto 10° con l'Audi gestita da Comtoyou Racing.



L'Hungaroring ospita la prossima tappa del WTCR il 20-22 agosto.



Foto: Europe.tcr-series.com

WTCR Allungo Cyan nella classifica WTCR per i team IERI A 07:18

WTCR Tutti i poleman del WTCR 30/07/2021 A 11:02