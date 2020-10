Le previsioni danno bagnato al mattino e asciutto al pomeriggio, mentre domenica non dovrebbe piovere, ma Norbert Michelisz non è del tutto sicuro di ciò.



“Il meteo è imprevedibile e anche per noi non è sicuro che si potrà andare in Q3 e fare bene in gara - ha detto il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse - Comunque conosco il tracciato e so che la nostra macchina può andare bene sia sull'asciutto che sul bagnato".



Il programma di sabato (evento a porte chiuse, controllate i palinsesti TV per le dirette)



Prove Libere 1: 09;30-10;15



Prove Libere 2: 12;30-13;00



Qualifiche Q1: 15;30-15;50



Qualifiche Q2: 15;55-16;05



Qualifiche Q3: 16;15 (prima auto dei Top5 a caccia della DHL Pole Position)