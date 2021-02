LDLC Asvel Villeurbanne-AX Armani Exchange Milano si giocherà venerdì sera, 5 febbraio, alle ore 20:45, all'Astroballe di Villeurbanne, gara valida per la 24esima giornata di regular season di Eurolega. Il match sarà visibile in esclusiva su Eurosport Player. L'Olimpia si presenta all'appuntamento con una striscia aperta di 6 vittorie consecutive in coppa che l'hanno portata al terzo posto con un record di 15-7, ma è reduce da una pesante sconfitta incassata domenica, in campionato, contro l'Allianz Trieste, corsara per 100-81 al Forum. L'Asvel è 14° in graduatoria (9-14) ma sta vivendo un momento positivo, con quattro successi nelle ultime cinque gare disputate. Nella partita di andata, esordio assoluto in Eurolega, Milano si impose per 87-73 con 17 punti di Shavon Shields. L'head-to-head storico è 1-1: l'anno scorso, infatti, l'Olimpia perse in trasferta in Francia e il ritorno fu cancellato per la pandemia di coronavirus.