Lo scorso maggio fu la semifinale, bellissima, di Colonia. Decisa soltanto a otto decimi dalla sirena da un canestrone di Cory Higgins dopo una tripla potenzialmente decisiva di Kevin Punter sputata dal ferro. Oggi, più di cinque mesi dopo, è già scontro al vertice all'ottava giornata . Olimpia Milano-Barcellona: chi vince, resta da sola in vetta, cominciando già a sognare di staccare il biglietto per le Final Four di Berlino.