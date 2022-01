meno di 60 punti già in quattro gare in questa stagione (43 contro il Fenerbahçe e 54 con il Panathinaikos) e meno di 70 punti in sette. Nelle 14 vittorie raccolte finora, non ha mai concesso più di 76 punti agli avversari (Alba Berlino). Il risultato? La vittoria da 65 punti segnati sullo Zalgiris vale quasi un record per Milano. Negli ultimi dieci anni, l'Olimpia ha vinto soltanto un'altra partita segnando meno. Era l'8 febbraio 2012, 63-58 sull'Unics Kazan. Eppure, è la seconda volta consecutiva in cui Milano tiene gli avversari a meno di 60 punti segnati dopo i 57 concessi al CSKA Mosca . Se estendiamo il raggio d'azione, scopriamo che l'Olimpia ha subìtoin questa stagione (43 contro il Fenerbahçe e 54 con il Panathinaikos) e. Nelle 14 vittorie raccolte finora, non ha mai concesso più di 76 punti agli avversari (Alba Berlino). Il risultato?

In questo momento, Milano vanta la miglior difesa della stagione e dell'intera epoca dell'Eurolega a girone unico. Nessuno ha mai fatto meglio di 70.70 punti subiti a gara dalla squadra di coach Ettore Messina. Anzi. Nessuno si è mai nemmeno avvicinato. Il dato migliore è quello della Stella Rossa del 2016-17, pari a 73.47.

Stagione Miglior difesa Punti subiti Piazzamento finale 2021-22 Olimpia Milano 70.70 ? 2020-21 FC Barcellona 73.59 finalista 2019-20* Stella Rossa Belgrado 76.75 14° 2018-19 Fenerbahçe Istanbul 75.77 semifinalista 2017-18 Fenerbahçe Istanbul 75.17 finalista 2016-17 Stella Rossa Belgrado 73.47 9°

*2019-20 - numeri relativi alle 28 gare disputate prima dello stop per la pandemia di coronavirus

Questi numeri, già di per sé straordinari, assumono un valore ancora maggiore se raffrontati con il passato recente. Nel giro di 6 stagioni, Milano è passata dall'essere la peggior difesa all'eccellenza assoluta in Europa. La differenza è abissale. Si va dagli 87.37 punti subiti nella gestione Jasmin Repesa (2016-17, primo anno dell'Eurolega a girone unico) ai 70.70 attuali, con un miglioramento di 16.67 punti, pari al 19.1%. Il paragone regge anche con la Milano di Simone Pianigiani, rispettivamente ultima (85.83 punti subiti) e penultima (87.17) tra il 2017 e il 2019.

Stagione Allenatore Punti subiti Difesa 2021-22 Ettore Messina 70.70 1° su 18 2020-21 Ettore Messina 78.73 8° su 18 2019-20 Ettore Messina 80.93 11° su 18 2018-19 Simone Pianigiani 87.17 15° su 16 2017-18 Simone Pianigiani 85.83 16° su 16 2016-17 Jasmin Repesa 87.37 16° su 16

toccando l'apice nel suo terzo anno, come aveva delineato nel suo progetto iniziale. Nella scorsa stagione, quando i miglioramenti furono realmente significativi (ottava difesa con 78.73 punti subiti), l'Olimpia tornò ai playoff e staccò il biglietto per le Final Four di Colonia. Quest'anno, con quasi altri otto punti concessi in meno agli avversari, l'Olimpia si mantiene al terzo posto con il 70% di vittorie, superiore al 21-13 (61.7%) con cui aveva concluso la scorsa stagione. Davanti a lei ci sono soltanto Barcellona ( La trasformazione è maturata nell'era di coach Ettore Messina,, come aveva delineato nel suo progetto iniziale. Nella scorsa stagione, quando i miglioramenti furono realmente significativi (ottava difesa con 78.73 punti subiti), l'Olimpia tornò ai playoff e staccò il biglietto per le Final Four di Colonia. Quest'anno, con quasi altri otto punti concessi in meno agli avversari, l'Olimpia si mantiene al terzo posto con il 70% di vittorie, superiore al 21-13 (61.7%) con cui aveva concluso la scorsa stagione. Davanti a lei ci sono soltanto Barcellona ( battuto in entrambe le occasioni proprio grazie alla qualità del sistema difensivo ) e Real Madrid, salvatosi all'ultimo secondo dalla tripla di Malcolm Delaney sputata dal ferro

Milano non ha mai segnato più di 84 punti in una singola partita in stagione. Anzi, è andata oltre gli 80 soltanto in tre occasioni. Ma è rimasta per tre volte anche sotto i 70. Eppure, ha vinto in tutti i casi. Non esistono differenze di fondo nella produzione offensiva tra vittorie e sconfitte. L'Olimpia segna 75.14 punti in media nelle partite vinte, 73.17 in quelle perse. Sostanzialmente, significa che gioca sempre allo stesso modo. La vera differenza risiede nella metacampo opposta, dove la forbice è straordinariamente ampia: 65.07 punti subiti nelle vittorie, 83.83 nelle sconfitte. Ballano quasi venti punti (18.76). Praticamente il fatturato di un quarto di gioco.

Queste cifre hanno motivazioni radicate nel sistema difensivo di coach Ettore Messina ma anche nell'evoluzione del basket dell'Eurolega attuale. Dopo il grande exploit vissuto nell'epoca pre-covid, quando la qualità offensiva generale del torneo era superiore a qualsiasi altro campionato al mondo (anche la NBA aveva un'efficacia offensiva minore), le squadre si sono adattate al nuovo format che le costringe a gestire un campionato parallelo a quello nazionale. I roster sono diventati più profondi, la fisicità è aumentata, la scrematura dettata dalle licenze ha consolidato la base delle partecipanti al torneo, e il concetto di "Every game matters" è tornato preponderante.

Ora non ci sono più partite sacrificabili e sacrificate, come succedeva spesso in occasione dei primi doppi turni, ma una ricerca continua della prestazione. E l'unico modo per farlo, anche per le squadre di medio-bassa classifica, è focalizzarsi in maniera maniacale sulla qualità del lavoro nella metacampo difensiva. Basta scorrere le pagine statistiche per accorgersene. Gli attacchi stanno soffrendo una flessione generalizzata importante, perdendo quasi dieci punti realizzati in media a partita. E il sistema offensivo di Milano non fa eccezione: l'Armani è soltanto undicesima per punti segnati, con 74.55. Con questi numeri, nell'Eurolega di quattro anni fa sarebbe stata di gran lunga ultima.

Stagione Allenatore Punti segnati Attacco 2021-22 Ettore Messina 74.55 11° su 18 2020-21 Ettore Messina 81.38 4° su 18 2019-20 Ettore Messina 78.11 12° su 18 2018-19 Simone Pianigiani 87.27 1° su 16 2017-18 Simone Pianigiani 81.67 5° su 16 2016-17 Jasmin Repesa 80.73 5° su 16

Ma la miglior difesa fa realmente vincere partite, e soprattutto titoli, come nel vecchio proverbio? Se scorriamo i dati delle scorse stagioni ricaviamo risposte ambigue. Le squadre che hanno sollevato il trofeo a fine stagione hanno avuto difese generalmente buone (ma mai capaci di dettare lo standard assoluto) ma sono state soprattutto spinte dalla forza degli attacchi. L'unica situazione simile a quella che sta vivendo l'Olimpia in questo momento è quella relativa al Fenerbahçe Istanbul del 2016-17, capace di conquistare l'Eurolega con la quinta miglior difesa e il terzultimo attacco del torneo. Era il miglior Fener di Zeljko Obradovic, coach con una filosofia molto vicina a quella incarnata da Ettore Messina.

Stagione Campione Difesa Attacco 2020-21 Anadolu Efes Istanbul 76.85 (3°) 84.03 (2°) 2019-20* Anadolu Efes Istanbul* 77.71 (6°) 87.25 (1°) 2018-19 CSKA Mosca 80.27 (10°) 86.77 (2°) 2017-18 Real Madrid 79.83 (6°) 86.23 (2°) 2016-17 Fenerbahçe Istanbul 74.80 (5°) 76.20 (14°)

*Anadolu Efes Istanbul al primo posto (24-4) al momento dello stop per la pandemia di coronavirus

