Croazia, all'interno di un testa-a-testa per la terza posizione nel Gruppo C. La frenata di lunedì sera contro l'Ucraina rischia di costare cara. L'Italia ha perso la chance di restare nella scia della Grecia per il secondo posto nel girone e dovrà blindare la qualificazione agli ottavi nella partita di giovedì contro la Gran Bretagna, fanalino di coda del girone. Prima, però, il secondo big-match della prima fase: sul parquet del Mediolanum Forum di Assago arriva la, all'interno di un testa-a-testa per lanel Gruppo C.

Bojan Bogdanovic, ala 33enne degli Utah Jazz, e già mattatore dell'Italia nel pre-olimpico di Torino 2016. Il front-court è composto da due giocatori NBA, Dario Saric, ala dei Phoenix Suns, e Ivica Zubac, centrone di 216 cm dei Los Angeles Clippers. Sul perimetro agiscono due stelle di Eurolega, l'inossidabile Kruno Simon, ala 37enne dei campioni d'Europa dell'Anadolu Efes Istanbul, e Mario Hezonja, ala del Real Madrid. E ad arricchire maggiormente il roster c'è il naturalizzato Jaleen Smith, reduce dalla sua prima stagione in Eurolega con l'Alba Berlino. La formazione balcanica ( terza con un record di 2-1 ) ha perso l'esordio contro la Grecia in volata, ma si è poi rimessa in carreggiata dilagando contro la Gran Bretagna e piegando a fatica l'Estonia in un match cruciale per i destini di entrambe. La squadra di coach Damir Mulaomerovic ha grande qualità diffusa. La star è l'espertissimoala 33enne degli Utah Jazz, e già mattatore dell'Italia nel pre-olimpico di Torino 2016. Il front-court è composto da due giocatori NBA,, ala dei Phoenix Suns, e, centrone di 216 cm dei Los Angeles Clippers. Sul perimetro agiscono due stelle di Eurolega, l'inossidabile, ala 37enne dei campioni d'Europa dell'Anadolu Efes Istanbul, e, ala del Real Madrid. E ad arricchire maggiormente il roster c'è il naturalizzato, reduce dalla sua prima stagione in Eurolega con l'Alba Berlino.

Bojan Bogdanovic al tiro contro Thanasis Antetokounmpo, Grecia-Croazia, Eurobasket 2022 Credit Foto Getty Images

Italia - Croazia: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Croazia, quarto turno del Girone C a Eurobasket 2022, si giocherà martedì 6 settembre 2022, alle ore 21:00, sul parquet del Mediolanum Forum di Assago (Milano). La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport Arena (204) con telecronaca di Flavio Tranquillo e commento tecnico di Davide Pessina, mentre in LIVE-Streaming sarà visibile su NOW TV ed ELEVEN Sports.

Il calendario dell'Italia

Italia-Estonia 83-62 - REPORT - LIVE-BLOGGING

Italia-Grecia 81-85 - REPORT - LIVE-BLOGGING

Italia-Ucraina 73-84 - REPORT - LIVE-BLOGGING

Italia-Croazia, martedì 6 settembre, ore 21:00. Sky Sport Arena HD (204) in diretta, NOW TV ed ELEVEN Sports in diretta streaming.

-Croazia, martedì , ore . Sky Sport Arena HD (204) in diretta, NOW TV ed ELEVEN Sports in diretta streaming. Italia-Gran Bretagna, giovedì 8 settembre, ore 21:00. Sky Sport Arena HD (204) in diretta, NOW TV ed ELEVEN Sports in diretta streaming.

I convocati dell'Italia

#0 Marco Spissu (playmaker, Umana Reyer Venezia).

(playmaker, Umana Reyer Venezia). #1 Nico Mannion (playmaker, Virtus Segafredo Bologna).

(playmaker, Virtus Segafredo Bologna). #6 Paul Biligha (centro, EA7 Emporio Armani Milano).

(centro, EA7 Emporio Armani Milano). #7 Stefano Tonut (guardia, EA7 Emporio Armani Milano).

(guardia, EA7 Emporio Armani Milano). #9 Nicolò Melli (ala, EA7 Emporio Armani Milano).

(ala, EA7 Emporio Armani Milano). #13 Simone Fontecchio (ala, Utah Jazz).

(ala, Utah Jazz). #16 Amedeo Tessitori (centro, Umana Reyer Venezia).

(centro, Umana Reyer Venezia). #17 Giampaolo Ricci (ala, EA7 Emporio Armani Milano).

(ala, EA7 Emporio Armani Milano). #25 Tommaso Baldasso (playmaker, EA7 Emporio Armani Milano).

(playmaker, EA7 Emporio Armani Milano). #33 Achille Polonara (ala, Anadolu Efes Istanbul).

(ala, Anadolu Efes Istanbul). #54 Alessandro Pajola (playmaker, Virtus Segafredo Bologna).

(playmaker, Virtus Segafredo Bologna). #70 Luigi Datome (ala, EA7 Emporio Armani Milano).

