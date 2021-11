Steph Curry è come il vino: più invecchia...

Se lo scorso anno sembrava meglio di quando nel 2016 vinse l'MVP all'unanimità, ora parrebbe ancora, ancora meglio. Steph Curry è il re della notte con 50 punti, 10 rimbalzi e 7 assist nella nona vittoria in 10 gare dei Warriors ed è il giocatore più anziano di sempre a firmare una prova da almeno 50 e 10 assist, a 33 anni e 239 giorni (superato Wilt Chamberlain, 31 anni e 210 giorni). Steph è come il vino, più invecchia, più è buono!

NBA Steph Curry illegale con 50 punti, bene i Bulls e Knicks 2 ORE FA

KAT Towns forza l'overtime così!

I Minnesota Timberwolves perdono al supplementare in casa dei Memphis Grizzlies. Merita comunque un'occhiata la prodezza di Karl-Anthony Towns per forzare l'overtime...

Anthony vince la "Guerra dei Melo"

Una delle gare più belle della notte è quella dello Staples Center tra i Lakers, senza LeBron James, e gli Charlotte Hornets. Vittoria in overtime dei gialloviola guidati dai 29 punti con 7 triple per Carmelo Anthony che vince il duello a distanza con l'altro "Melo", LaMelo Ball, autore di 25 punti.

I Bucks campioni sbarcano alla Casa Bianca

Dopo qualche anno tra presidenza Donald Trump e pandemia, i Milwaukee Bucks hanno ripreso la tradizione per cui le squadre campioni negli sport professionistici fanno visita alla Casa Bianca. Giannis Antetokounmpo ha parlato sul podio prendendo il posto di Joe Biden e non è mancato il classico selfie di gruppo.

Il poster di McDaniels a Ja

Solitamente è Morant a schiacciare in testa a tutti, per una volta è la stella dei Grizzlies a finire dalla parte sbagliata del poster: Jaden McDaniels decolla e inchioda per la schiacciata della notte!

Melo Anthony: "Stoppate e rubate? Difendo per la squadra"

