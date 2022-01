Zach LaVine onora Kobe Bryant

Tantissimi giocatori in NBA indossano scarpe della linea "Kobe". Tra questi Zach LaVine, stella dei Chicago Bulls, che in occasione della gara con i Toronto Raptors e nel giorno dei 2 anni dalla morte di Bryant, ha scelto le Nike "Kobe 1", quelle della partita degli 81 punti, proprio contro i Raptors.

I Suns firmano l'ottava vittoria consecutiva, Nets in crisi nera

I Suns volano con super Booker

I Phoenix Suns battono di nuovo gli Utah Jazz, centrano l'ottava vittoria di fila e arrivano al record di 38-9, il miglior avvio nella storia della franchigia. Tutto è più facile con un Devin Booker da 21 punti nel primo quarto e 43 con 12 rimbalzi alla fine: è il suo 16esimo quarantello in carriera, primo in assoluto nella storia dei Suns.

Hornets da record e Miles Bridges "se la suona"

Gli Charlotte Hornets sono straripanti nel successo sui Pacers: segnano 158 punti senza overtime, il massimo in NBA negli ultimi 2 anni (record di franchigia anche per punti in un tempo, 87, e dopo tre quarti, 113). Festeggiare è il minimo come fa Miles Bridges, che dopo una tripla mima il suono della chitarra, la celebre esultanza di Lance Stephenson, suo rivale proprio dei Pacers.

Il solito Boogie Cousins: espulso!

Alla terza gara coi Nuggets, è arrivata l'espulsione per DeMarcus Cousins! Il buon Boogie resiste appena 43 secondi nel quarto periodo della gara coi Nets, poi viene cacciato dopo una protesta troppo vistosa per un'infrazione di passi. Non c'è pace per Cousins...

Bucks ko, Giannis si consola con le ali di pollo

"Abbiamo fatto schifo, giocato male. Loro hanno giocato molto bene, sono stati migliori di noi". Va dritto al sodo Giannis Antetokounmpo, commentando la sconfitta dei suoi Bucks a Cleveland contro i sempre più sorprendenti Cavaliers. Il greco arriva in conferenza stampa con una confezione di ali di pollo, prosegue il suo spuntino e si consola così per la brutta sconfitta.

