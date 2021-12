Memphis vince di 73 punti: Thunder nella storia (in negativo)

Al FedEx Forum di Memphis si è fatta la storia NBA: i Memphis Grizzlies battono 152-79 gli Oklahoma City Thunder e infliggono agli avversari la peggior sconfitta di sempre, +73! Nessuno aveva mai vinto con un margine di 70 punti (+68 dei Cavs sugli Heat nel 1991) e i Grizzlies chiudono con 82 punti soltanto dentro l'area, più dei 79 di OKC. Fra l'alto i Thunder ora detengono i primati per peggior sconfitta in trasferta, questa, e peggior sconfitta interna (-57 coi Pacers la scorsa stagione).

I Suns fanno 18: è record di franchigia

Dopo il successo nel big match coi Warriors, i Phoenix Suns superano anche i Detroit Pistons e arrivano a 18 vittorie consecutive, stabilendo il nuovo record di franchigia. La squadra di Monty Williams, che non perde dal 27 ottobre scorso, ha "cancellato" il primato della squadra del 2006-07 con Steve Nash che piazzò 17 successi in fila.

Caru-show al Madison Square Garden

I Chicago Bulls vincono alla "Mecca" contro i Knicks trascinati da DeRozan, LaVine e Vucevic, ma la giocata più bella della gara la firmano, in contropiede, Ayo Dosunmu e Alex Caruso, la "pillola di adrenalina" dei Tori.

La stoppata di D-Rose

Non si entra in casa di Derrick Rose! Gran balzo e cancellato il tentativo di Lonzo Ball nella sfida di New York fra Knicks e Bulls.

La collezione di Giannis

In puro stile calcistico, Giannis Antetokounmpo ha avviato una tradizione non comune in NBA, quella dello scambio della maglia con gli avversari a fine partite. L'ultimo "pezzo" della sua collezione è la canotta di LaMelo Ball, tra le altre ci sono quelle di Kobe Bryant, Vince Carter e Dirk Nowitzki.

Westbrook: "Gasol era il mio giocatore preferito mentre crescevo"

