Il protagonista

Ad

Giannis Antetokounmpo, mostruoso in gara-4 contro i Chicago Bulls, letteralmente impossibile da marcare per chiunque gli si parasse davanti. I numeri: 32 punti, 17 rimbalzi, 7 assist e 2 stoppate in 35 minuti di impiego. Altra categoria...

NBA Young allo scadere, Atlanta riapre la serie con Miami. Bucks e Suns ok 23/04/2022 A 06:29

Il momento decisivo

Consegnato di Nikola Jokic per la tripla dall'angolo di Will Barton e i Denver Nuggets evitano lo sweep contro i Golden State Warriors di Steph Curry defibrillando la serie....

La statistica

I New Orleans sono una squadra vera, seria. Volete un dato che lo confermi? Sono in top 10 da febbraio su entrambi i lati del campo. E se ci fosse anche il meterorite Zion.... Chissà cosa sarebbero....

La sorpresa

Jose Alvarado ed Herb Jones non sono esattamente protagonisti annunciati. Eppure grazie al loro effort in difesa i New Orleans Pelicans hanno archiviato la pratica Chris Paul. Commoventi, entrambi... Menzione d'onore anche per Grayson Allen dei Bucks, cecchino da oltre l'arco contro i Bulls! Gregari al potere...

La curiosità dentro o fuori dal campo

Prove tecniche di Zion Williamson prima della palla a due di gara-4 tra New Orleans Pelicans e Phoenix Suns. Quando si dice "mordere il freno"... Lo attendiamo un po' tutti sui parquet con ansia!

NBA Playoff, Play-In, Lotteria: i verdetti della stagione 2021-22 11/04/2022 A 13:54