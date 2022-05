Il protagonista

31 punti, 8 rimbalzi, 5 assist, +37 plus/minus: prova da "MVP" per Jayson Tatum che contribuisce a inchiodare la serie di finale a Est tra Boston Celtics e Miami Heat sul 2-2. Quando si esprime a questi livelli non ce n'è per nessuno, o quasi! Dopo ogni sconfitta Tatum veleggia su una media di 32.6 punti nella partita successiva. Quando si dice "l'orgoglio del campione"....

Il momento decisivo

Difesa e attacco: Boston Celtics devastanti sui due lati del campo. Qui l'azione che porta al clamoroso 16-1 (!!!) in avvio. Non c'è stata partita al TD Garden, l'avrete già intuito...

La statistica

18 - Come i punti complessivi del quintetto titolare di Miami. Servono ulteriori commenti?

La sorpresa

C'è un motivo per cui Robert Williams campeggia nel secondo quintetto All-Defensive della NBA 2021/2022: perché è un signor difensore! In gara-4 Time Lord oscura la vallata ai Miami Heta con 2 stoppatone fotoniche, cattura 9 rimbalzi di cui 5 offensivi e autografa un chirurgico 4/5 dal campo. Rim Protector!

La curiosità dentro o fuori dal campo

Quando ti presenti con una maglietta del genere al palazzetto e poi mantieni tutte le aspettative che si sono create nel frattempo su di te vuol dire che sei nato per essere... Grande, come i miti del passato!

