Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Steph Curry come il Dottore: dice 33

"Dica 33", chiede di solito il dottore alla visita. Ecco, non c'era bisogno di dirglielo perchè Stephen Curry è abituato a prove del genere: la stella dei Golden State Warriors, MVP delle Finals 2022, festeggia la consegna dell'anello griffando la vittoria sui Lakers con 33 punti. Non è perfetto al tiro da fuori, 4 su 13, ma aggiunge 6 rimbalzi, 7 assist e 4 recuperi in un match da assoluto protagonista.

LeBron James da record in compagnia di Kobe e Dirk

opener" ed eguaglia Dirk Nowitzki (1) e Kobe Bryant (6) con partite da 30 o più segnati nella 20esima stagione. Siamo sicuri che non sarà l'ultima per King James... E' la 20esima stagione per il Re LeBron James e di record ne firmerà parecchi . Coi 31 punti segnati contro Golden State (più 14 rimbalzi e 8 assist), la stella dei Lakers diventa il primo di sempre con 500 punti complessivi negli "" ed eguaglia Dirk Nowitzki (1) e Kobe Bryant (6) con partite da 30 o più segnati nella 20esima stagione. Siamo sicuri che non sarà l'ultima per King James...

James Harden brilla, ma le pantofole...

Potrebbe essere tornato il vero James Harden, in campo e fuori. I suoi 76ers perdono a Boston ma il Barba firma una prestazione molto positiva da 35 punti, 8 rimbalzi e 7 assist con 9 su 14 al tiro e 12 su 12 ai liberi (22 nel solo primo tempo e prima gara da 35 punti con Phila, ndr). Ma la vera "chicca" è l'abbigliamento con cui si è presentato alla partita ovvero maglione fucsia, borsone da viaggio, pantaloni a quadri tipo pigiama e ai piedi delle pantofole beige irripetibili. The Beard is back!

Rissa con Embiid, Smart: "Potevo spaccargli la testa"

Se Harden è stato grande protagonista, lo è stato di meno Joel Embiid per Philadelphia, in evidenza per la quasi rissa scoppiata con Marcus Smart nel terzo quarto. Il centro dei 76ers si è allacciato con Smart in modo piuttosto duro e ha rischiato di fargli molto male. "Il mio braccio è rimasto lì e lui ha cercato di rompermelo. Se l'avessi fatto io, probabilmente sarei stato espulso, multato e sospeso per tre o quattro partite. Avrei potuto aprirgli la testa in due, ma non l'ho fatto. Questa è la maturità che abbiamo in questa squadra", ha detto Smart nel post partita.

I Celtics volano con Tatum e Brown

Dopo aver celebrato il leggendario Bill Russell nel pre partita, i Celtics festeggiano il debutto battendo i 76ers. Boston viene trascinata dalle sue stelle, "Batman & Robin", ovvero Jayson Tatum e Jaylen Brown, 35 punti a testa. Per JT è la prima gara da 35 con 12 rimbalzi dal 2019, soprattutto supera Paul Pierce per "trentelli" segnati prima dei 25 anni in maglia Celtics, 66 a 65. Per JB invece è la settimana partita da almeno 35 punti in carriera. Brown e Tatum sono inoltre i primi compagni di squadra dal 1969 a realizzare 35 punti all'Opening Night: gli ultimi furono Wilt Chamberlain & Jerry West dei Lakers.

La Top 10 della notte NBA

LeBron: "Essere al livello di Kareem è una cosa straordinaria"

