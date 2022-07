LBA Serie A. In un mercato cestistico sempre in evoluzione, con diversi rumor - tra cui quello secondo cui Achille Polonara avrebbe rifiutato la corte della Virtus Segafredo Bologna per accettare la proposta dell'Leon Radosevic, centro croato classe 1990 visto anche Sergio Scariolo e giocatore che vanta ben 250 presenze in EuroLega, competizione cui ha preso parte negli ultimi otto anni. Mercoledì di grandi firme per alcuni club della. In un mercato cestistico sempre in evoluzione, con diversi rumor - tra cui quello secondo cuiavrebbela corte dellaper accettare la proposta dell' Anadolu Efes Istanbul bicampione d'Europa in carica - a tenere banco, due club della massima serie italiana piazzano colpi importanti per rafforzare i propri roster in vista della stagione 2022-23. La Bertram Yachts Tortona firma infatticroato classe 1990 visto anche all'Olimpia Milano nell'era tecnica di coache giocatore che vanta ben, competizione cui ha preso parte negli ultimi otto anni.

Derek Wills, versatile ala statunitense (classe 1995) protagonista di una super annata nel 2020-21 con la maglia dell'Happy Casa Brindisi, in cui aveva messo insieme 11 punti, 8.3 rimbalzi, il 59% da due di media e ben 10 doppie-doppie in 30 partite tra stagione regolare e playoff. L' Umana Reyer Venezia , dopo le firme di Jayson Granger Riccardo Moraschini , riporta invece in Italia, versatile(classe 1995) protagonista di unacon la maglia dell', in cui aveva messo insieme 11 punti, 8.3 rimbalzi, il 59% da due di media e ben 10 doppie-doppie in 30 partite tra stagione regolare e playoff.

Due innesti importanti, per due società che puntano a restare ai vertici del basket italiano seppur con basi di partenza diverse. La Reyer è ormai stabilmente nel novero delle grandi della LBA, con incredibili traguardi raggiunti nelle ultime stagioni, e ora si trova a dover affrontare una sorta di rifondazione tecnica dopo i tanti addii di importanti protagonisti. Il Derthona è invece realtà che ha strabiliato tutti da neopromossa, non soltanto per i risultati ottenuti sui parquet della Serie A, ma anche per la qualità e lungimiranza del proprio progetto sportivo seguente alla promozione nella massima serie.

"Sono molto grato alla Reyer che mi ha voluto così tanto – le prime parole di Willis da nuovo giocatore orogranata – sono contento di giocare per questo Club e per la città di Venezia. Non vedo l’ora di conoscere la mia nuova realtà e i miei nuovi compagni, credo che potremo fare molto bene. Dall’esterno ho sempre ammirato Reyer e la sua organizzazione, credo che la società stia sviluppando un gran bel programma. Inoltre da avversario non ho mai vinto contro la Reyer. Non vedo l’ora di cominciare. Ci vediamo presto, ad agosto!"

