La Saitama Super Arena dall’esterno sembra un’astronave. A un’ora dalla Capitale giapponese, il mega-impianto che ospiterà tutte le partite di basket ai Giochi Olimpici, è una perla che purtroppo non potrà accogliere i tifosi. Un peccato, perché il colpo d’occhio sarebbe stato fantastico. Meno memorabili i ricordi Azzurri alla Super Dome: al Mondiale del 2006, l’Italia giocò proprio qui uno sfortunato ottavo di finale perso contro la Lituania.

A distanza di 15 anni, gli Azzurri sono tornati oggi in quell’impianto per il primo allenamento giapponese sul campo che li vedrà impegnati contro la Germania domenica 25 luglio alle ore 13.40 locali (le 6.40 del mattino in Italia). Le sensazioni, ovviamente, sono di segno completamente opposto.

"Le emozioni – ha osservato Giampaolo Ricci – si accavallano di giorno in giorno. L'Arena dove giocheremo è incredibile, peccato non ci sarà pubblico, fa impressione anche solo giocare col pallone con il logo Tokyo 2020”.

La sua carriera è esplosa negli ultimi anni, anche grazie al CT Sacchetti, che lo ha avuto con sé a Cremona lanciandolo anche in Nazionale. Era l'estate del Mondiale e "Pippo" da quel momento ha preso letteralmente il volo: lo Scudetto conquistato con la Virtus Bologna il trasferimento a Milano e soprattutto l'exploit di Belgrado, lui che nel 2019 fu uno degli ultimi due dolorosissimi "tagli" del CT prima della rassegna iridata in Cina.

“Domani – continua Ricci – ci attende la cerimonia di inaugurazione e credo che sarà un momento destinato a rimanere indelebile nei nostri ricordi. Ci stiamo allenando bene, l'intensità è quella giusta e le gambe stanno tornando quelle di Belgrado. Ci attende un esordio molto difficile ma sono certo che ci arriveremo pronti".

Marco Spissu invece ha fatto il suo debutto in Azzurro a febbraio 2020 nella vittoria della Nazionale a Napoli contro la Russia. Per via della pandemia sembra passata una vita, ma in realtà è trascorso poco più di un anno. In appena 12 presenze, il playmaker sardo ha ottenuto una qualificazione europea (anche se l'Italia ha gareggiato da fuori classifica essendo uno dei Paesi ospitanti dell'EuroBasket 2022 con il girone di Milano) e la storica qualificazione olimpica. Niente male davvero.

“Incredibile – ha detto –. Un domani realizzeremo tutti dove siamo realmente. Intanto non sto nella pelle per quando ci sarà la cerimonia di apertura. Qui al Villaggio si vive un’atmosfera incredibile e non sai dove girarti perché ci sono atlete ed atleti che vengono da ogni parte del mondo e che praticano tutte le discipline. Una cosa del genere non so dove altro si possa vivere. Oggi primo allenamento alla Saitama Super Arena, dove poi giocheremo tutte le partite: un impianto da fantascienza, enorme e organizzato a meraviglia. Non vediamo l’ora di giocarci. Manca ancora un po’ e fino a domenica studieremo i nostri avversari nei dettagli. Di certo non sarà semplice. Per il momento ci concentriamo su noi stessi”.

Polonara: "Svaghi dentro la bolla? Carte e Temptation Island"

