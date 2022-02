Harakiri Russia, medaglia d’oro per la Norvegia. È questa la fotografia che ci portiamo a casa al termine della staffetta mista ai giochi invernali di Pechino. Dopo aver fatto gara di testa per tre frazioni con i vari Loginov, Tsvetkov e Khalili (nonostante qualche errorino qua e là), Eduard Latypov – medaglia di bronzo nell’inseguimento davanti al nostro Hofer – si scioglie proprio all’ultimo poligono (in piedi) e regala il primo posto alla Norvegia di Laegreid, T. Boe, J. Boe e Christiansen. Secondo gradino del podio invece per la Francia (Jacquelin, Desthieux, Fillon Maillet e Claude), che si conferma come la nazionale più costante proprio alle spalle dei norvegesi.

Latypov in tilt, come la Russia consegna l'oro alla Norvegia

L’Italia chiude settima. Nonostante una buona partenza firmata dalla coppia Bormolini e Giacomel (terzo posto con la Bielorussia), gli azzurri sprofondano con i due atleti di maggiore esperienza: Hofer e Windisch. La medaglia sarebbe stata comunque fuori portata, però si poteva fare meglio. Davanti ai nostri portacolori: Germania, Svezia e Canada.

Le statistiche incredibili di queste olimpiadi

Quentin Fillon Maillet, padrone della coppa del mondo 2021-22, è il primo biathtleta nella storia (e l’11° tra tutte le discipline) a vincere 5 medaglie nella stessa edizione dei giochi: 2 ori e 3 argenti. Johannes Boe invece, dopo aver vinto la terza medaglia d’oro a Pechino (quarta in totale con il bronzo nell’individuale e settima nella sua carriera olimpica), ha la possibilità di eguagliare Bjørndalen (che in Norvegia ha la stessa valenza di una divinità) a quota 4 ori nella stessa edizione dei giochi.

IL CALENDARIO DEL BIATHLON A PECHINO

5 febbraio - staffetta mista REPORT

7 febbraio - 15km individuale femminile REPORT

8 febbraio - 20km individuale maschile REPORT

11 febbraio - 7.5km sprint femminile REPORT

12 febbraio - 10km sprint maschile REPORT

13 febbraio - 10km inseguimento femminile, 12.5 km inseguimento maschile REPORT FEMMINILE, REPORT MASCHILE

15 febbraio - 4x7.5km staffetta maschile REPORT

16 febbraio - 4x6km staffetta femminile

18 febbraio - 15km mass start maschile

19 febbraio - 12.5 km mass start femminile

