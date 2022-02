È stato il norvegese Johannes Boe a trionfare nella mass start, replicando l’oro nella sprint e portando a quattro il computo personale dei metalli pregiati in questi Giochi. Un successo che Boe è riuscito a costruire con la velocità sugli sci stretti, Una gestione che gli ha permesso di precedere lo svedese Ponsiluoma e il connazionale Christiansen che, dopo il numero in staffetta, si è replicato per gestione dell’ultima serie in piedi prendendosi un bronzo di qualità a 1:12.5. Un successo che Boe è riuscito a costruire con la velocità sugli sci stretti, nonostante i quattro errori totali e i due nell’ultimo poligono (1+0+1+2). che, dopo il numero in staffetta, si è replicato per gestione dell’ultima serie in piedi prendendosi un bronzo di qualità a 1:12.5.

Un Christiansen che ha fatto sfumare il sogno del transalpino Fillon Maillet di andare a podio in tutte le gare (due ori, tre argenti nelle cinque uscite precedenti). Grande rammarico per lui soprattutto per come la tensione si sia impossessato di lui nell’ultimo poligono dove di bersagli ne ha mancati tre. Il transalpino ha dunque chiuso quarto e non ha potuto raccogliere il testimone di Martin Fourcade che vinse l’oro a PyeongChang.

"E guarda Dominik!" Windisch 5° in volata nella mass start

Pechino 2022 Paura per Cadurisch: la svizzera collassa e viene portata via in barella 16/02/2022 A 09:29

Scendendo di un posto c’è un mix di soddisfazione e rammarico per Dominik Windisch. , è giunto quinto ottenendo il miglior risultato di sempre per un azzurro in questa specialità. Il miglior riscontro era stato proprio di Windisch nel 2018 con il 17° posto. L’altoatesino è giunto a quasi 100 secondi, mettendo in mostra un ottima velocità sugli sci stretti, ma pagando dazio per gli errori al poligono. L’azzurro, che fu oro mondiale nel 2019 in questo format , è giunto quinto ottenendo il miglior risultato di sempre per un azzurro in questa specialità. Il miglior riscontro era stato proprio di Windisch nel 2018 con il 17° posto. L’altoatesino è giunto a quasi 100 secondi, mettendo in mostra un ottima velocità sugli sci stretti, ma pagando dazio per gli errori al poligono.

A completare la top-10 troviamo Laegreid, Eder, Doll, Seppala e Kuehn. Per quanto riguarda Lukas Hofer, prestazione negativa per l’altro azzurro con sei bersagli mancanti e 27° posto.

