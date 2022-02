Fuoco e fiamme a firma Braisaz-Bouchet. La nativa di Albertville, cittadina di sport e di olimpiadi (edizione 1992), vince la medaglia d’oro nella mass start e manda in archivio il biathlon femminile a Pechino. La 25enne francese, dopo una partenza abbastanza a rilento con tre errori nei primi due poligoni (quelli a terra), trova un fantastico zero dentro la bufera di vento e crea il buco che le consente di trionfare a braccia alzate. Per lei si tratta del primo oro olimpico in carriera: un risultato che non dimenticherà mai.

Alle sue spalle, le due grandi deluse: Eckhoff e Roeiseland. Deluse non tanto per il risultato (terza medaglia per Eckhoff, quinta per Roeiseland), quanto per l’andamento della gara. Per circa 6.5 km, le norvegesi hanno fatto gara di testa (zero errori dopo i primi due poligoni), sognando l’arrivo in parata – o in volata per giocarsi l’oro. Invece un terzo poligono nero dentro la bufera, con due errori a testa e tempi di rilascio biblici, le ha condannate ad inseguire. Praticamente appaiate anche dopo il doppio errore all’ultimo poligono, Eckhoff ha avuto la forza per saltare via la connazionale e involarsi verso l’argento a 15” da Braisaz.

Al quarto posto, una buonissima Marketa Davidova (in crescita, peccato che l’olimpiade sia finita), al quinto Kristina Reztsova e al sesto Julia Simon. Solo nona Elvira Oeberg, fermata dal triplo errore all’ultimo poligono in piedi. Deludente Dorothea Wierer. La nostra portacolori ha chiuso al 22° posto, sparando per 8 errori totali e dimostrando un passo sugli sci più che letargico. Forse un problema di materiali. Forse una condizione che è andata calando. Speriamo non sia la sua ultima apparizione ai giochi.

Wierer chiude 22ª: "Speriamo non sia stata l'ultima ai Giochi"

