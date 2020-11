Una Lazio a rilento nel turno interno di campionato contro l'Udinese affronta il Borussia Dortmund nella quinta giornata del girone F di Champions League. Si gioca al Signal Iduna Park di Dortmund, alle 21:00 di mercoledì 2 dicembre, e la partita sarà trasmessa su SkySport. I biancocelesti hanno incassato tre reti dai friuliani nell'ultimo turno di Serie A, ma in Europa non hanno ancora perso. Con quattro partite ed 8 punti, la squadra di Inzaghi è un passo dal superare i gironi di Champions League. Il Borussia è primo, ma nella partita d'andata giocata il 20 ottobre i capitolini hanno dominato per 3-1. Immobile, Akpa Akpro e l'autorete di Hitz resero inutile il solito gol di Haaland.