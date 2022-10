Inter che affronterà, nell'ultima gara del girone, il Bayern Monaco (Simone Inzaghi per operare qualche cambio visto che domenica ci sarà la trasferta dello Stadium contro la Juventus. Ma giusto qualche cambio ha sottolineato Inzaghi che darà spazio a Correa e Asllani, ma che non modificherà più di tanto la squadra anche in considerazione degli Si chiude la prima parte di Champions per l'che affronterà, nell'ultima gara del girone, il le probabili formazioni ). E, per fortuna dei nerazzurri, entrambe sono già sicure sia della qualificazione agli ottavi di finale che del piazzamento nel girone. Occasione, quindi, perper operare qualche cambio visto che domenica ci sarà la trasferta dellocontro la. Ma giusto qualche cambio ha sottolineato Inzaghi che darà spazio a, ma che non modificherà più di tanto la squadra anche in considerazione degli infortuni di Dzeko e Lukaku . Anche perché i nerazzurri non vogliono sfigurare contro i bavaresi.

Non ci voleva Lukaku, mentre Brozovic

Romelu ha avuto un problemino alla cicatrice, nella partita di sabato quando è entrato. Il comunicato della società è chiaro, dovrà rimanere a riposo qualche giorno e poi verrà rivalutato a fine settimana. È un rallentamento che non ci voleva, ci stava dando dentro tanto in questo periodo, spero di poterlo riutilizzare prima della sosta. Brozovic speriamo che possa tornare domenica, poi si è fermato D'Ambrosio che non lo avremo fino a dopo la sosta

Cambierò qualcosa, ma non troppo

Rispetto a settembre siamo messi meglio, è cresciuta la condizione dei singoli. Non conta per il girone, ma sarà una partita in un bellissimo stadio, contro una delle migliori d'Europa. Vogliamo fare una gara seria, organizzata, sapendo che ci saranno delle difficoltà. Troviamo una squadra molto molto forte, con una rosa profonda. Sappiamo che partita abbiamo domenica, cambierò qualcosa ma non troppo. La squadra sta dando ottime risposte

Può essere la partita di Asllani: gioca Onana

Sì, Dzeko ha preso una botta, ma Correa sta bene, Lautaro sta bene e in più abbiamo due ragazzi della Primavera che ci possono dare una mano. In porta giocherà Onana, Handanovic non è disponibile e da quando torneremo in Italia lavorerà per tornare a disposizione. A centrocampo Asllani sta crescendo tanto e mi sta mettendo in difficoltà. Da play sta facendo bene Çalhanoglu valuterò se da mezzala o da regista, ma può essere la partita giusta per Asllani

