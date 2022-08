Ad

CHAMPIONS 2022-23, GIRONE E: LE AVVERSARIE DEL MILAN

Chelsea

Red Bull Salisburgo

Dinamo Zagabria

CHAMPIONS 2022-23, GIRONE E: IL CALENDARIO DEL MILAN

6-7 settembre: prima giornata

13-14 settembre: seconda giornata

4-5 ottobre: terza giornata

11-12 ottobre: quarta giornata

25-26 ottobre: quinta giornata

1-2 novembre: sesta giornata

La UEFA non ha ancora ufficializzato date, sfide e orari completi dei match della prima fase

CHAMPIONS 2022-23, GIRONE E: DOVE VEDERE I MATCH IN TV E LIVE STREAMING

Sky trasmetterà 121 partite sulle 137 totali della Champions League 2022/23. Queste saranno visibili sia in tv sui canali di Sky Sport e Sky Calcio sia in streaming su Sky Go e NOW. Le altre 16 partite (1 per ogni mercoledì) saranno in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video. Altrimenti, 104 partite sono su Infinity+, a cui si può accedere anche grazie al pacchetto TimVision Calcio e Sport di Tim. Infine, Mediaset in chiaro mostrerà 16 partite: la migliore del martedì e altre della fase ad eliminazione diretta, compresa la finale. Queste ultime saranno a disposizione anche in streaming su Mediaset Play.

