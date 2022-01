Dopo la storia scritta con la vittoria sul Ghana e il passaggio agli ottavi di finale contro i padroni di casa del Camerun (fischio di inizio alle 20, a Olembé), le Isole Comore devono fare i conti col Covid. Tra i Celacanti, 12 casi di positività e nessun portiere a disposizione. Il Coronavirus ha sorpreso anche il tecnico Amir Abdou e allora, in conferenza, è andato il suo assistente, Jean Daniel Padovani, che poi - da ex estremo difensore di Nizza, Angers e Digione - è anche il preparatore dei portieri.

Un giocatore di movimento in porta: "Scriveremo la storia anche in questo"

Nella lista degli indisponibili Covid figurano proprio gli estremi difensori Moyadh Ousseini e Ali Ahamad, mentre il titolare Salim Ben Boina si è infortunato proprio nella gara sorprendentemente vinta contro il Ghana.

E allora come si fa? Ecco le parole di Padovani, che la butta un po' anche sul ridere: "Abbiamo fatto la storia su tutto: qualificandoci alla fase di Coppa d'Africa, vincendo la prima storica partita per giunta contro una big come il Ghana, ci siamo qualificati agli ottavi di finale, vorrà dire che scriveremo anche la storia di squadra che, in una partita di eliminazione diretta utilizzerà un giocatore di movimento come portiere. Chi sarà? Ne ho provati un po' in allenamento, deciderò all'ultimo. Scendiamo in campo per rappresentare la nostra nazione e ci sacrificheremo per la causa. Anche se l'avversario, il Camerun, è fortissimo ed è pure il padrone di casa della manifestazione".

Ghana-Comore 2-3: gli highlights

Mogni fa impazzire le Comore, gol vittoria contro il Ghana

