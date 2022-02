Egitto alla vigilia della delicatissima 100 mila dollari americani alla Federcalcio egiziana per mancato rispetto dei protocolli. No, non stiamo parlando dei protocolli covid, ma dei protocolli che i vari commissari tecnici sono tenuti a rispettare. Parliamo delle conferenza stampa della vigilia e di fine partita. Il ct Carlos Queiroz non si era presentato alla conferenza dell'Ahmadou Ahidjo Stadium di Yaoundé, il giorno prima della partita contro il Marocco ( Cattive notizie, almeno dal punto di vista finanziario, per l'alla vigilia della delicatissima sfida contro il Camerun . Il Giudice Sportivo, infatti, ha inflitto una sanzione dialla Federcalcio egiziana per mancato rispetto dei protocolli. No, non stiamo parlando dei protocolli covid, ma dei protocolli che i vari commissari tecnici sono tenuti a rispettare. Parliamo delle conferenza stampa della vigilia e di fine partita. Il ctnon si era presentato alla conferenza dell'di Yaoundé, il giorno prima della partita contro il Marocco ( partita poi vinta 2-1 ai supplementari ), ed ecco puntuale la multa per la sua Federcalcio.

Dei 100 mila dollari di sanzione, però, solo 50 mila saranno effettivi. Gli altri 50.000 sono 'sospesi' e scatteranno nel caso in cui Queiroz dovesse non rispettare nuovamente il protocollo CAF. Per i 50.000 effettivi, invece, la Federcalcio egiziana avrà tempo 60 giorni per pagare la sanzione.

Ma come mai Queiroz non si era presentato alla conferenza stampa pre-gara di Egitto-Marocco? Ufficiosamente si dice che il ct portoghese non volesse parlare con i giornalisti egiziani, che avevano criticato il gioco dei Faraoni. Ufficialmente, invece, Queiroz non ha fatto in tempo a recarsi all'Ahmadou Ahidjo Stadium a causa del traffico della città di Yaoundé, la capitale economica del Camerun. Dopo circa un'ora di ritardo, infatti, Queiroz ha chiesto di fare marcia indietro e di tornare in hotel.

