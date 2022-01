Mohamed Salah si prende l'Egitto e la semifinale contro il Camerun: il 2-1 in rimonta sul Marocco è tutto suo. Dopo il rigore conquistato da Hakimi e trasformato da Boufal al 7', il talento del Liverpool segna in tap in a inizio ripresa e inventa la rete di Trezeguet ai tempi supplementari, al minuto numero 100. Ora, supersfida al penultimo atto contro i padroni di casa alla ricerca, poi, dell'ottavo alloro continentale. Marocco ancora a bocca asciutta (dal 1976 a oggi): naturalmente, al cospetto dell'eliminazione, torna in auge la questione riguardante il talento del Chelsea Hakim Ziyech, lasciato a casa dal ct Vahid Halilhodzic a margine di un rapporto non certamente idilliaco.

Trezeguet lucida lo scarpino a Salah: esultanza alla Moriero-Ronaldo

Il tabellino

EGITTO-MAROCCO 2-1 dts (1-1)

Egitto (4-3-3): Gabaski (96' M. Sobhi); Kamal, Hegazy (46' Trezeguet), Abdelmonem, El Fotouh; Elneny, El Solia, Ashraf (91' Alaa); Salah (120'+3 Marwan), Mostafa Mohamed (111' R. Sobhi), Marmoush (80' Zizo). Ct: Queiroz.

Hakimi è subito un fattore: prima sgroppata e rigore per il Marocco

Marocco (4-4-2): Bono; Hakimi, Saïss, Aguerd, Masina; Barkok (104' Aboukhlal), Amallah (86' Louza), Amrabat, Boufal (66' Rahimi); En-Nesyri (86' R. Mmaee), Munir El Haddadi (111' Tissoudali). Ct: Halilhodzic.

Arbitro: Maguette N'Diaye (Senegal).

Gol: 7' rig. Boufal (M), 53' Salah (E), 100' Trezeguet (E).

Assist: Salah (E, 2-1).

Note - Recupero: 2+6+1+3. Ammoniti: Kamal, Amallah, Mostafa Mohamed, Hakimi, Ashraf, Abdelmonem, l'allenatore dell'Egitto Queiroz.

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Camerun Marocco Senegal Burkina Faso Tunisia Gambia Egitto Guinea Equatoriale

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

7' - GOL DEL MAROCCO CON BOUFAL SU RIGORE! Penalty assegnato dopo un intervento in tackle in area di El Fotouh sul velocissimo Hakimi. L'arbitro rivede il tutto al VAR-check, ma non ci sono dubbi. Dal dischetto, l'attaccante dell'Angers spiazza nettamente Gabaski: 0-1!

Marocco subito in vantaggio: Boufal implacabile contro l'Egitto

12' - RASOTERRA DI AMALLAH! La retroguardia dell'Egitto devia: per poco, En-Nesyri non ribadisce in rete.

20' - ACHRAF DALLA DISTANZA! Mancino velenoso dell'egiziano: Bono si distende e respinge sventando la minaccia.

33' - PALLA FUORI DI POCHISSIMO DA PARTE DI HAKIMI SU PUNIZIONE DAI 20 METRI! Conclusione in fotocopia rispetto a quella vincente col Malawi. Tutti col fiato sospeso in traiettoria, palla che poi esce di un nulla!

Hakimi fa paura su punizione: di poco non trova la porta

49' - TREZEGUET! Conclusione al volo su azione in serpentina di Salah: palla fuori di pohissimo da parte del neoentrato!

53' - GOL DELL'EGITTO CON SALAH! Calcio d'angolo dalla sinistra di Marmosh, colpo di testa di Abdelmonem respinto da Bono, che non può nulla sul tap in del talento del Liverpool: 1-1!

Eccolo Salah! Tap-in vincente e Egitto ancora vivo

62' - MARMOUSH A TU PER TU CON BONO! Chiusura sensazionale da parte di Saïss!

75' - RISSA! Scintille tra Hakimi e Mostafa Mohamed (entrambi ammoniti): gli animi si surriscaldano a Youndé!

Scene da far west in Egitto-Marocco: Munir colpito dall'arbitro

81' - CLAMOROSA PARATA DI GABASKI SULLA TRAVERSA! Colpo di testa forte e ravvicinato di Aguerd e intervento tutto riflessi da parte dell'estremo difensore "di scorta" egiziano, che per l'occcasione, come fu per il "primo" El Shenawy contro la Costa d'Avorio, si ferma per dolori muscolari. Verrà quindi sostituito al 6' del primo tempo supplementare dal terzo estremo difensore dei Faraoni Mohamed Sobhi.

94' - MUNIR EL HADDADI SU PALLA RECUPERATA DA AMRABAT! Conclusione dal limite e palla alta di poco.

100' - GOL DELL'EGITTO CON TREZEGUET! Salah scappa sulla destra, punta Saïss e tutta la difesa Marocchina e serve sul secondo palo l'attaccante dell'Aston Villa, che a porta praticamente sguarnita non può proprio sbagliare: 2-1! Quindi, esultanza alla Moriero-Ronaldo, con Trezeguet che va a lustrare gli scarpini di Salah!

Salah inventa, Trezeguet la butta dentro: l'Egitto ribalta tutto

120'+2 - L'EGITTO RIPARTE A PORTA SGUARNITA DOPO UNA PUNIZIONE SPRECATA DAL MAROCCO E BONO IN ATTACCO! Salah ce la mette tutta in corsa ma, alla fine, riesce solamente a calciare sull'esterno della rete!

Il momento social

Il migliore

Salah. Neanche a dirlo. Si accende lui e l'Egitto vola, passando da squadra ingessata nel primo tempo a squadrone travolgente nel resto della partita, che il talento del Liverpool decide in tap in al 53' e portandosi dietro tutta la difesa marocchina al 100' in occasione del definitivo 2-1 firmato Trezeguet. Leader incontrastato e campione anche di sportività: a fine partita è proprio lui ad andare a consolare un affranto Achraf Hakimi.

Grande fair play di Salah che rincuora un Hakimi distrutto

Il peggiore

Mostafa Mohamed. Eccessivamente nervoso e provocatorio l'attaccante del Galatasaray. Avrebbe dovuto pensare a come essere più prolifico là davanti. Fortunatamente per lui e per l'Egitto, ci hanno pensato Salah e Trezeguet.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

