Ghana e Algeria. Ma quanti 'italiani' resteranno in Camerun? Beh quasi tutti: solo due giocatori di Serie A sono stati eliminati dopo la prima fase di questa 33esima edizione. Parliamo di Ismaël Bennacer e Adam Ounas (che peraltro non ha mai debuttato per un problema alla caviglia), che faranno a breve il loro ritorno in Italia dopo essere stati sbattuti Augustus Kargbo, attaccante del Crotone, che fu convocato in extremis dalla Sierra Leone anche se non è mai sceso in campo. Da considerarsi out anche Akpa Akpro: la Costa d'Avorio aveva provato ad aspettarlo dopo la notizia della positività al covid, ma il giocatore della Lazio ha avuto delle complicazioni polmonari e non è mai partito per il Camerun. Gli ivoriani hanno provato a sostituirlo, ma non hanno poi ricevuto l'autorizzazione per scegliere un nuovo giocatore. La fase a gironi della Coppa d'Africa è andata in archivio , non senza sorprese, viste le eliminazioni precoci di. Ma quanti 'italiani' resteranno in Camerun? Beh quasi tutti: solo due giocatori di Serie A sono stati eliminati dopo la prima fase di questa 33esima edizione. Parliamo di(che peraltro non ha mai debuttato per un problema alla caviglia), che faranno a breve il loro ritorno in Italia dopo essere stati sbattuti fuori dalla competizione con la loro Algeria , la Nazionale campione in carica. Prenderà presto il biglietto di ritorno anche, attaccante del, che fu convocato in extremis dallaanche se non è mai sceso in campo. Da considerarsi out anche: la Costa d'Avorio aveva provato ad aspettarlo dopo la notizia della positività al covid, ma il giocatore dellaha avuto delle complicazioni polmonari e non è mai partito per il Camerun. Gli ivoriani hanno provato a sostituirlo, ma non hanno poi ricevuto l'autorizzazione per scegliere un nuovo giocatore.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattoforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Tutti gli italiani rimasti in Camerun

Chi rimane? Ecco la lista dei giocatori ancora in corsa...

Squadra Giocatori Bologna Mbaye (Senegal), Barrow (Gambia) Cagliari Keita Baldé (Senegal) Fiorentina S.Amrabat (Marocco) Milan Kessié (Costa d'Avorio), Ballo-Touré (Senegal) Napoli Zambo Anguissa (Camerun), Koulibaly (Senegal) Roma A.Diawara (Guinea), Darboe (Gambia) Salernitana L.Coulibaly (Mali) Sassuolo H.Traoré e Boga (Costa d'Avorio) Sampdoria O.Colley (Gambia) Spezia E.Colley (Gambia) Torino Ola Aina (Nigeria) Venezia Ebuehi (Nigeria) Verona Hongla (Camerun)

Sono fuori lista, perché non giocano in Serie A, ma in Camerun ci sono anche altri 'italiani'. Parliamo dei gambiani Yusupha Bobb del Piacenza e Sheikh Sibi della Virtus Verona. Oltre al titolarissimo José Machin del Monza che ha sempre giocato con la Guinea Equatoriale, una delle sorprese del torneo.

Quali partite salteranno gli 'italiani' della Coppa d'Africa?

Bologna (2)

Ibrahima Mbaye (d, Senegal) e Musa Barrow (a, Gambia)

Data Partita Competizione 21/1 Verona-Bologna Serie A 6/2 Bologna-Empoli Serie A

Cagliari (1)

Keita Baldé (a, Senegal)

Data Partita Competizione 23/1 Cagliari-Fiorentina Serie A 6/2 Atalanta-Cagliari Serie A

Keita Baldé in azione durante Senegal-Zimbabwe - Coppa d'Africa 2021

Fiorentina (1)

Sofyan Amrabat (c, Marocco)

Data Partita Competizione 23/1 Cagliari-Fiorentina Serie A 6/2 Lazio-Fiorentina Serie A

Amrabat in azione durante Marocco-Comore - Coppa d'Africa 2021

Milan (2)

Fodé Ballo-Touré (d, Senegal), Franck Kessié (c, Costa d'Avorio)

Data Partita Competizione 23/1 Milan-Juventus Serie A 6/2 Inter-Milan Serie A

Napoli (2)

André-Frank Zambo Anguissa (c, Camerun), Kalidou Koulibaly (d, Senegal)

Data Partita Competizione 23/1 Napoli-Salernitana Serie A 6/2 Venezia-Napoli Serie A

Roma (2)

Amadou Diawara (c, Guinea), Ebrima Darboe (c, Gambia)

Data Partita Competizione 23/1 Empoli-Roma Serie A 6/2 Roma-Genoa Serie A

Guinea-Malawi, Coppa d'Africa 2021 (10 gennaio 2022): l'esultanza guineana con Amadou Diawara (Roma) e Naby Keïta (Liverpool)

Salernitana (1)

Lassana Coulibaly (c, Mali)

Data Partita Competizione 23/1 Napoli-Salernitana Serie A 6/2 Salernitana-Spezia Serie A

Lassana Coulibaly in azione durante Salernitana-Inter - Serie A 2021/2022

Sassuolo (2)

Jérémie Boga (a, Costa d'Avorio), Hamed Junior Traorè (c, Costa d'Avorio)

Data Partita Competizione 23/1 Torino-Sassuolo Serie A 6/2 Sampdoria-Sassuolo Serie A

Jeremie Boga (Sassuolo)

Sampdoria (1)

Omar Colley (d, Gambia)

Data Partita Competizione 23/1 Spezia-Sampdoria Serie A 6/2 Sampdoria-Sassuolo Serie A

Roma-Sampdoria, Serie A 2020-2021: Omar Colley (Sampdoria)

Spezia (1)

Ebrima Colley (a, Gambia)

Data Partita Competizione 23/1 Spezia-Sampdoria Serie A 6/2 Salernitana-Spezia Serie A

Ebrima Colley, Spezia-Genoa

Torino (1)

Ola Aina (d, Nigeria)

Data Partita Competizione 23/1 Torino-Sassuolo Serie A 6/2 Udinese-Torino Serie A

Venezia (1)

Tyronne Ebuehi (d, Nigeria)

Data Partita Competizione 22/1 Inter-Venezia Serie A 6/2 Venezia-Napoli Serie A

Leao inseguito da Ebuehi durante Milan-Venezia - Serie A 2021/2022

Verona (1)

Martin Hongla (c, Camerun)

Data Partita Competizione 21/1 Verona-Bologna Serie A 6/2 Juventus-Verona Serie A

Ovviamente, il calendario delle date è stilato nel caso in cui le rispettive Nazionali arrivino in fondo alla Coppa d'Africa, con finale in programma il 6 febbraio. In caso di eliminazione, ciascun giocatore farà ritorno immediato nel proprio club.

