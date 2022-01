Porta ancora inviolata per Koulibaly e compagni ma vittoria non certo esaltante contro gli Squali Blu, in 9 per le espulsioni di Patrick Andrade e del portiere Vozinnha dopo uno scontro frontale (fortuito) con Mané, autore del 1° gol (e poi sostituito per i postumi della testata) e Bamba Dieng. Ora i Leoni della Teranga attendono l'esito della sfida di domani tra Mali e Guinea Equatoriale. Nota a margine, piuttosto dolente per il Milan, il terzino Fodé Ballo-Touré, entrato all'82' al posto di Ciss, è uscito in barella poco prima del triplice fischio per un guiaio muscolare nella zona inguinale. Sia per Vozinha che per Mané, infine, accertamenti clinici d'obbligo per il brutto frontale testa contro testa.

Brutte notizie per il Milan: Ballo-Touré entra e va subito ko

Ad

Il tabellino

Coppa d'Africa Da Touré a Drogba, passando per Eto'o: la top 11 di sempre 07/01/2022 A 19:30

SENEGAL-CAPO VERDE 2-0

Senegal (4-4-2): E. Mendy; A. Diallo, Koulibaly, Ciss (82' Ballo-Touré - 90'+5 Mbaye), B. Sarr; Dia, I. Gueye, N. Mendy, P. Gueye (82' Lopy); Mané (70' B. Dieng), Diedhiou. Ct: A. Cissé.

Capo Verde (3-4-3): Vozinha; S. Fortes, Roberto Lopes, Stopira; Dylan Tavares (69' N. Borges), J. Fortes, Rocha Santos (75' Julio Tavares), Andrade; Jamiro, Mendes (75' Semedo), Garry Rodrigues (59' Marcio Rosa). Ct: Bubista.

Disordini stadio Olembe: il minuto di silenzio per ricordare le 8 vittime

Arbitro: Lahlou Benbraham (Algeria).

Gol: 63' Mané (S), 90'+2 B. Dieng (S).

Assist: Diedhiou (S, 2-0).

Note - Recupero: 2+5. Espulsi: al 21' Andrade (C) per eccesso di foga, 57' Vozinha (C) dopo uno scontro aereo con Mané. Ammonito: N. Mendy. Gara iniziata con un minuto di silenzio in memoria delle vittime degli incidenti occorsi nella serata di lunedì 24 gennaio all'esterno dello stadio Olembé in occasione di Camerun-Comore.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

1' - PALO IMMEDIATO DEL SENEGAL CON MANE! Cross di Ciss dalla sinistra, appoggio di Dia e destro di prima intenzione dell'attaccante del Liverpool, con la palla che si stampa in pieno sul montante!

Sfortuna Senegal: 36 secondi e palo clamoroso di Mané

21' - CARTELLINO ROSSO PER PATRICK ANDRADE! Come con Iwobi e Nadjim Abdou in Nigeria-Tunisia e Camerun-Comore, un'ammonizione trasformatasi in espulsione dopo il VAR-check. Andrade che ha rifilato un pestone a Pape Gueye a metà campo.

39' - SADIO MANE! Uno-due in area con Nampalys Mendy: grande intervento in estirada di Steven Fortes ad anticipare l'avversario e l'uscita del portiere capoverdiano Vozinha.

54' - SCONTRO VIOLENTISSIMO IN USCITA VOZINHA-SADIO MANE! TESTA CONTRO TESTA AL LIMITE DELL'AREA DI RIGORE! Entrambi i giocatori restano storditi a terra con l'arbitro algerino Benbraham che, con Vozinha ormai rassegnato al cambio e già a bordo campo, espelle il portiere capoverdiano dopo un VAR-check nonostante la natura dello scontro fosse assolutamente fortuita. Squali Blu, ora, in 9 uomini!

Il portiere si scontra con Mané, esce in barella e viene espulso: Capo Verde in 9

63' - GOL DEL SENEGAL CON MANE! Corner di Bouna Sarr, palla allontanata dalla difesa capoverdiana e sinistro a giro di Sadio Mané, col pallone che dà un bacio alla traversa e si insacca: 1-0! I capoverdiani protestano molto per una ginocchiata in area di Diedhiou su Ryan Mendes. Che c'è, ma che l'arbitro non rileva dopo il VAR-check: 1-0 confermato!

Koulibaly travolge il difensore, poi gol di Mané: per l'arbitro è tutto regolare

69' - MANE, COI POSTUMI DELLA TESTATA DI POCO PRIMA, COSTRETTO AL FORFAIT! Al suo posto, dentro l'attaccante classe 2000 del Marsiglia Bamba Dieng.

78' - BAMBA DIENG DA FUORI AREA! Cambio di passo, sterzata e destro a giro sull'esterno della rete.

84' - BAMBA DIENG SMARCATO IN AREA DA IDRISSA GANA GUEYE! A tu per tu col portiere, è ancora esterno della rete.

86' - TAVARES COL TACCO DA POCHI PASSI! Edouard Mendy la tiene lì, prendendosela però coi suoi difensori!

90'+2 - SENEGAL CON BAMBA DIENG! Con Capo Verde completamente sbilanciato in avanti, Diedhiou la scambia con l'attaccante del Marsiglia subentrato a Mané il quale, a tu per tu con Marcio Rosa, non può proprio sbagliare: 2-0!

Contropiede da manuale: Dieng fa 2-0, Senegal ai quarti

Il momento social

La statistica

Nelle 5 gare di ottavi di finale fin qui disputate (Senegal-Capo Verde compresa), ben 7 cartellini rossi.

Il migliore

Mané. Stoico nel gettarsi su ogni pallone a disposizione, becca un palo, una testata e realizza una rete da palati fini. Quella che sblocca la partita.

Il peggiore

Andrade. Il suo pestone su Pape Gueye non lascia spazio a dubbi. Cartellino rosso, che mette in netta difficoltà di gestione della gara la nazionale dell'arcipelago.

Coppa d'Africa Da Queiroz a Beaumelle: le storie di tutti i ct della Coppa d'Africa 30/11/2021 A 14:32