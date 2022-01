La gara che chiude il gruppo E e la prima tornata di partite dei vari girone premia gli Elefanti, grazie a una partenza Sprint col gol di capitan Max Gradel dopo appena 5'. Poi, però, anche Kessié (col suo nuovo look dalla rasatura a zero) e compagni, soffrono una condizione fisica generale non proprio al top e un ritorno prepotente degli equatoguineni. Finisce comunque 0-1. La classifica del gruppo E: Costa d'Avorio punti 3; Algeria e Sierra Leone 1; Guinea Equatoriale 0.

Il tabellino

GUINEA EQUATORIALE-COSTA D'AVORIO 0-1

Guinea Equatoriale (4-4-2): Sapunga; C. Akapo (89' Meseguer), Obiang, Coco, Ndong; Buyla, Machin, Ganet, Salvador (82' Siafa); E. Nsue, Hanza (64' Nlavo). Ct: Obiang Bicogo "Micha".

Costa d'Avorio (4-3-3): B. A. Sangaré; Malga, Deli, Bailly, Konan; Seri, Kessié (71' Serey Dié), I. Sangare; Cornet (71' Zaha), Haller (82' Kouamé), Gradel (71' Pépé). Ct: Beaumelle.

Arbitro: Jiyed Rédouane (Marocco).

Gol: 5' Gradel (C).

Assist: -.

Note - Recupero: 0+3. Ammoniti: I. Sangaré, Nlavo.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio 0-1: gli highlights

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

5' - GOL DELLA COSTA D'AVORIO CON GRADEL! Missile da fuori area dopo una palla persa dal "monzese" Machin, che si lamenta per un fallo non fischiato. Elefanti subito avanti 1-0 contro la Guinea Equatoriale! Esultanza molto sentita da parte di Gradel, che nei giorni scorsi ha perso il papà.

Pronti, via e gran gol della Costa d'Avorio: apre Gradel

21' - COSTA D'AVORIO VICINISSIMA AL RADDOPPIO CON IBRAHIM SANGARE! Colpo di testa che rimbalza sull'esterno alto della traversa su uscita vuoto di Sapunga e cross dalla sinistra di Kessié.

Kessié così così al debutto: 70 minuti e un nuovo look

28' - BAILLY IN SPACCATA SALVA TUTTO! Grandissimo intervento difensivo sul tiro in velocità di Hansa da parte del difensore del Manchester United oggetto del desiderio del Milan in sede di caciomercato invernale.

Milan, guarda che Bailly: che salvataggio su Hanza

49' - CI PROVA LA GUINEA EQUATORIALE! Colpo di testa da pochi passi di Hamza, su cross dalla destra di Emilio Nsue: palla sui cartelloni pubblicitari.

50' - LA GUINEA EQUATORIALE GETTA ALLE ORTICHE IL GOL DEL PARI! Su incursione dalla sinistra di Ndong, salvataggio sulla linea di Deli e poi Iban Salvador, su tocco di Emilio Nsue, calcia incredibilmente a lato a porta sguarnita!

63' - BUCO DIFENSIVO DI BAILLY CHE MANDA NSUE A TU PER TU CON BADRA ALI SANGARE! Il portiere ivoriano che sostituisce lo squalificato (per doping) G'Bohouo, salva tutto. Altra occasionissima per la Guinea Equatoriale!

81' - DOPPIA, GHIOTTA CHANCE PER IL NEOENTRATO PEPE! Prima manda alto un preziosissimo suggerimento di Konan. Poi calcia debolmente a tu per tu con Sapunga, che respinge la sfera.

90'+2 - ZAHA DA DUE PASSI! Sinistro un po' troppo schiacciato dell'attaccante ivoriano del Crystal Palace. Palla di poco larga!

Il momento social

Il migliore

Gradel. Non solo per il gol (dedicato al papà, scomparso di recente) bello e decisivo. Ma anche per il modo in cui si carica sulla la squadra - ancora lontana dal top della forma - da bravo capitano, incitando tutti i propri compagni minuto dopo minuto.

Il peggiore

Haller. Polveri bagnate, là davanti, per il capocannoniere dell'attuale Champions League. Il centravanti franco-ivoriano dell'Ajax delude - e di parecchio - le aspettative. Mai al tiro.

